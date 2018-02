Oroscopo: San Valentino e i suoi riti d’amore

ARIETE - L’avventura più divertente per propiziare l’amore in occasione della festa di San Valentino è quella di scrivere una poesia o delle parole d’amore da dedicare al partner. Non rientra sicuramente nelle tue abitudini e proprio per questo può stupire chiunque! Lascia che siano le tue emozioni a guidarti e a suggerirti le parole da usare, senza preoccuparti della forma. Puoi scrivere delle bellissime frasi d’amore anche se sei single, per propiziare il tuo prossimo amore (che non tarderà ad arrivare).



TORO - In queste giornate hai bisogno di relax e la festa degli innamorati corrisponde ad un aspetto dissonante della Luna. Per attirare a te i benefici della dea dell’amore, potresti provare a preparare un caldo infuso con le erbe sacre a Venere. Puoi quindi scegliere la rosa, che viene spesso utilizzata per gli incantesimi d’amore, oppure il melograno, che nell’Antica Grecia era simbolo di fecondità e amore. Scegli con cura le tue erbe e, se sei in coppia, fai bere l’infuso anche alla tua dolce metà.



GEMELLI - La tua curiosità è sempre molto vivace e la Luna in Acquario, nella giornata di San Valentino, fa nascere in te un forte interesse verso il feng-shui. Tra le varie usanze consigliate dal feng-shui per attirare l’amore o per rendere la tua relazione felice e fedele, c’è quella di disporre una coppia di anatre mandarine (maschio e femmina) nell’angolo sud-ovest della tua camera da letto, che è quello che corrisponde all’amore. È sempre bello vedere che prendi la vita come un gioco in cui divertirti!



CANCRO - Per celebrare al meglio la festa degli innamorati, le stelle ti suggeriscono di andare a cercare tutte le foto che rappresentino i migliori momenti della tua storia d’amore, farle stampare e inserirle in un album da custodire accuratamente. Un’altra idea per propiziare la tua vita amorosa è quella di far realizzare una foto-puzzle di te e del tuo amore, per poi ricomporlo insieme. Se sei single invece, puoi acquistare un puzzle con raffigurate scene d’amore o i baci famosi delle opere d’arte.



LEONE - In occasione di San Valentino le stelle ti invitano a documentarti sul tantra e sul sesso tantrico. Nonostante l’aspetto dissonante della Luna, è importante che impari a conoscere le porte del piacere del tuo corpo. Questa disciplina ti affascina e potresti scoprire qualche posizione da fare insieme al partner per migliorare la vostra complicità più intima e passionale. Se sei single, potresti scoprire degli esercizi che ti consentono di liberare e incanalare correttamente la tua energia sessuale.



VERGINE - La cosa migliore che tu possa fare per propiziare l’amore, in occasione della festa degli innamorati, è quella di vincere la tua timidezza, vincere quelle paure che spesso ti impediscono di manifestare le tue emozioni, e confidare al partner un segreto oppure dirgli “ti amo”: sono parole magiche, che potrebbero aiutarti a liberare tutto ciò che hai dentro. Se sei single, dovresti ugualmente avere il coraggio di dire a qualcuno quanto ti piace e, magari, proporre di uscire insieme. Sii audace!



BILANCIA - Saturno in aspetto disarmonico potrebbe creare intorno a te delle energie pesanti e, tra i tanti modi per riportare equilibrio, c’è sicuramente quello di disporre in giro per la casa tante candeline rosse e rosa, oppure a forma di cuore, da tenere accese per una sera intera. Le loro fiammelle possono bruciare le energie dissonanti e il loro calore può accendere il cuore a te e alle persone a cui vuoi bene. Scegli gli aromi più dolci e gradevoli, che riescono a darti le più piacevoli sensazioni!



SCORPIONE - Per propiziare l’amore, Nettuno ti invita a fondere fantasia e creatività. Procurati un’ampolla di vetro e prepara tanti piccoli foglietti in cui scrivere le cose che vorresti fare con la persona che ami. Scriveteli insieme, su fogli di colore diverso, e poi divertitevi ad aprirli e leggerli e commentarli a voce alta. Se possibile, fate subito quello che c’è scritto. Se sei single invece puoi scrivere le qualità che vorresti trovare nella tua anima gemella e ripescarli quando soffri di solitudine!



SAGITTARIO - Secondo le stelle, la cosa più bella che tu possa fare nella giornata degli innamorati è preparare un dolce insieme al partner, aggiungendo a degli ingredienti base due ingredienti personalizzati (uno a testa). Potreste dover unire cioccolato e fragole oppure pistacchio e mela oppure uvetta e cocco. Lasciatevi stupire da voi stessi e dalla vostra fantasia. Se sei single, prepara un dolce mettendo tutto l’amore di cui sei capace e poi offrilo alla persona che ti piace o, in alternativa, ai tuoi amici!



CAPRICORNO - Non ami festeggiare e la festa degli innamorati ti mette addirittura più ansia di tutte le altre feste. Venere però ti invita a viverla con maggiore leggerezza e a propiziare l’amore addobbando la tua casa con tante immagini che rappresentino immagini d’amore. Creando un ambiente romantico intorno a te, è impossibile non attirare l’amore. Se sei in coppia potresti anche appendere nelle pareti una foto che inquadri te e il partner in un vostro momento felice. Lasciati trasportare dalla tenerezza!



ACQUARIO - Nella giornata di San Valentino, con la Luna nel tuo Segno, procurati due fogli di carta e due penne rosse. Chiedi al partner di dedicare insieme a te qualche minuto alla compilazione di dieci motivi che vi tengono uniti. Dopo che entrambi li avrete scritti, scambiatevi i foglietti e leggeteli a turno, a voce alta, commentandoli. Questo piccolo esercizio può aiutarvi a ritrovare una grande complicità. Se sei single, scrivi le dieci caratteristiche che vorresti trovare nel tuo partner ideale!



PESCI - Con Venere al tuo fianco, la cosa migliore che tu possa fare per propiziare l’amore è circondarti di arte e bellezza. Potresti acquistare un’opera d’arte che raffiguri due amanti oppure un’opera in cui sia evidente il simbolo del cuore. Oppure sarebbe ancora meglio se fossi proprio tu a realizzare qualcosa che parli d’amore come un semplice disegno colorato, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Lasciati ispirare dalle tue emozioni: qualcuno si potrebbe innamorare perdutamente di te!