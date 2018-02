Oroscopo: quanto sono intraprendenti i 12 segni?

ARIETE - Si può sicuramente affermare che tu sia l’emblema dell’intraprendenza. Non rifletti molto prima di agire (anzi, non rifletti affatto) e ti piace essere sempre al primo posto, anche quando si tratta di dare il via ad un’impresa rischiosa e azzardata. Per te essere intraprendente significa andare incontro al successo, avvicinarsi alla realizzazione dei desideri, che possono essere quelli del giorno oppure quelli della vita. Sei la persona in grado di incoraggiare chiunque a fare passi avanti!



TORO - Qualcuno confonde la tua lentezza con mancanza di intraprendenza. In realtà tu sei molto intraprendente e, quando si tratta di raggiungere un traguardo prefissato, non c’è ostacolo che ti intimorisca. Superi persino la tua pigrizia motoria! Hai sicuramente bisogno del tuo tempo, non tanto per dare il via ad una situazione nuova quanto per portarla avanti con intensità e ritmo accelerato. Se una situazione non ti interessa invece non vedi il motivo per cui dovresti disperdere invano le tue energie.



GEMELLI - A parole (tue, ovviamente) sei la persona più intraprendente del mondo, ma quando si parla di fatti è necessario fare qualche passo indietro. Per essere davvero intraprendente non bastano le idee, ma ci vuole tanta concretezza. Quando questo accade, riesci a realizzare dei veri miracoli. Non ci sono criteri fissi che determinano la tua intraprendenza e a volte potresti mostrarti più intraprendente in una situazione di cui non ti interessa l’esito che in altre situazioni che ti stanno a cuore.



CANCRO - L’intraprendenza non rientra sicuramente tra le tue caratteristiche più spiccate ma, quando desideri ardentemente qualcosa, sai fare in modo che sia qualcun altro ad essere intraprendente al tuo posto. Per prendere un’iniziativa, in qualsiasi ambito della vita, hai bisogno di sentire una grande motivazione perché sono le tue emozioni a guidarti e a governare la tua vita. Quello che ti frena spesso è un’insicurezza di fondo, che ti impedisce di vedere il tuo vero valore e le tue grandi capacità.



LEONE - Per te l’intraprendenza è una questione di principio: una persona coraggiosa e audace come te non può non fare il primo passo verso un obiettivo interessante. Ti piace mostrare questo tuo lato e lo fai sempre con grande orgoglio e dignità. Se poi trovi qualcuno che ha paura di prendere un’iniziativa, ti offri volontariamente per farlo al suo posto e dare libero sfoggio alle tue gesta eroiche. Ma sarà vero che non hai mai paura e che credi così tanto nelle tue capacità? Ebbene sì, è proprio vero!



VERGINE - Razionalmente pensi che potresti essere molto intraprendente: è la tua timidezza a frenarti, la scarsa dimestichezza nella gestione delle tue emozioni. Prima di prendere un’iniziativa, solitamente attendi che le condizioni siano favorevoli e perfette. Non ami il rischio e questo spesso ti costringe a rinunciare ad obiettivi che avresti gradito raggiungere. Anzi che focalizzarti sui “contro”, perché non provi a focalizzarti sui “pro” che possono generare le tue azioni? Non sprecare le tue idee brillanti!



BILANCIA - Della parola “intraprendenza” probabilmente conosci il significato perché lo hai letto in un dizionario ma, nella pratica, non sai assolutamente cosa sia. Non sei una persona intraprendente e quando devi fare qualcosa – qualsiasi cosa – i dubbi ti assalgono e, nell’indecisione su cosa fare o non fare, non fai nulla. Le tue azioni poi potrebbero turbare gli equilibri che si sono creati nel tempo intorno a te. Ogni tanto dovresti ricordare che esiste un proverbio che dice: “chi non risica non rosica”.



SCORPIONE - Se ti interessa fare qualcosa, non lo dici assolutamente a nessuno: ti butti a capofitto nelle situazioni più intricate e complesse. La tua intraprendenza è molto pericolosa perché non tiene conto di eventuali rischi o, peggio ancora, viene alimentata proprio dal pensiero che la realizzazione della tua impresa sia impossibile (o quasi). Non riesci a capire perché esistano persone che abbiano timore di fare qualsiasi cosa. Tu non hai paura delle conseguenze, non tutti son vendicativi come te.



SAGITTARIO - Essendo un Segno di Fuoco, sei molto intraprendente ma spesso pecchi di ingenuità e ti impelaghi in situazioni che non ti procurano alcun vantaggio. Quello che ti salva è la tua innata capacità di saper trovare sempre il lato positivo di ogni cosa. Si potrebbe affermare che il tuo coraggio sia supportato da una grandissima forza d’animo, che ti porta fortuna e ti fa mantenere il sorriso anche quando cadi. Potresti insegnare agli altri il valore della gratitudine che ti spinge ad andare sempre avanti.



CAPRICORNO - Non sei una persona che aspetta che la fortuna faccia smuovere gli eventi, anche perché sei abbastanza pessimista. La tua è un’intraprendenza calcolata: non muovi un passo senza averlo prima sottoposto a numerose analisi, soprattutto economiche. Hai bisogno di un tempo abbastanza lungo per poi passare ad un’azione mirata e spedita. Il problema nasce quando qualcosa sconvolge i tuoi piani, anche se nella maggior parte dei casi, tra le tue valutazioni, è stato preso in considerazione anche l’errore.



ACQUARIO - Non ti piace che ti vengano assegnate delle etichette e così, quando qualcuno cerca di capire se sei intraprendente oppure no, cerchi sempre di confondere i pensieri. Tu sei imprevedibile, puoi essere estremamente intraprendente oppure l’esatto contrario. Se una situazione ti sta indifferente, difficilmente fai qualcosa che possa cambiarla: qualcuno pensa che sia un tuo modo di fare, ma è semplicemente mancanza di interesse. L’intraprendenza e la noia in te non possono assolutamente convivere.



PESCI – Hai la strabiliante capacità di tirar fuori la tua intraprendenza soltanto per le imprese impossibili, quelle che puoi realizzare soltanto nei tuoi sogni. Nelle situazioni “normali” e terrene invece preferisci che siano gli altri a fare qualcosa per te oppure aspetti che si verifichino quelle fortunate occasioni in cui continui a credere nonostante tutto sembri dire il contrario. In compagnia di persone molto intraprendenti però anche tu hai la possibilità di diventarlo e scoprire nuovi lati di te.