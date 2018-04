Oroscopo: Pasqua, viviamola come suggerisce lo Zodiaco

ARIETE - Festeggiare la Pasqua con la Luna in opposizione per te potrebbe non essere fantastico. Hai troppe preoccupazioni lavorative che consumano tutte le tue energie. Essendo una giornata di festa, dovresti approfittarne per riposarti, meditare, ritrovare un po’ di pace interiore e cercare un dialogo chiarificatore con alcune persone con cui hai avuto delle recenti discussioni. Mercurio nel tuo Segno ti può suggerire le parole migliori per riuscire a cavartela in qualsiasi situazione. Continua a combattere!



TORO - La Pasqua per te è una buona occasione per deliziarti con gustosi piatti da mangiare in compagnia dei tuoi cari. La Luna ti ricorda di curare l’alimentazione e di non abbuffarti, soprattutto se ci tieni alla tua forma fisica. Marte invece ti suggerisce di viaggiare e andare alla scoperta di nuove località (del resto, può essere molto piacevole gustare i piatti locali). Con Venere nel tuo Segno, non puoi fare a meno di condividere col partner tutte le esperienze che deciditi di concederti.



GEMELLI - La Luna quest’anno ti fa vivere la Pasqua con spirito allegro e gioioso. Se hai dei figli, può essere molto gratificante dedicar loro il tuo tempo. Nella tua tavola non possono mancare uova di Pasqua da scartare insieme, con frenesia e divertimento. Anche i tuoi amici richiedono le tue attenzioni e si sentono onorati di poter trascorre il tempo in tua compagnia, a banchettare, brindare, ridere e scherzare. Ricordati fare bene i tuoi conti prima di organizzare qualcosa di eccessivo per le tue tasche.



CANCRO - Per te la giornata di Pasqua potrebbe non essere gradevole e rilassante, soprattutto se scegli di trascorrerla in famiglia, con la consapevolezza che qualcuno potrebbe farti perdere le staffe con domande impertinenti e insensibili che riguardano la tua vita privata. La Pasqua però parla di morte e rinascita: questa simbologia dovrebbe ricordarti che, ponendo fine a qualcosa (come, ad esempio, una relazione) puoi rinascere come persona e puoi predisporti ai nuovi incontri in arrivo con Giove.



LEONE - Se riesci a non pensare a qualche piccolo malinteso che si è creato recentemente in ambito lavorativo, per te la giornata di Pasqua può essere veramente rigenerante. Il Sole e Mercurio vogliono vederti in viaggio, sia fisicamente che coi pensieri. Liberare la mente da ciò che la tormenta è il primo passo per andare incontro al buonumore. È importante che ne approfitti anche per fare qualcosa di utile anche per la tua salute, come una passeggiata in mezzo alla natura e un po’ di ginnastica all’aperto.



VERGINE - La tua è una Pasqua d’amore e, con Venere in buon aspetto, non puoi fare a meno di dedicarla alla persona che fa battere il tuo cuore. La Luna ti allieta con un ricco pranzo in compagnia di parenti e amici, che approfittano della tua disponibilità per ricevere preziosi e saggi consigli. Mercurio potrebbe riportare nella tua vita un’amicizia del passato: sono giornate ideali per ricontattarti, con il pretesto degli auguri pasquali. Per combattere l’opposizione di Nettuno, dovresti andare al mare.



BILANCIA - La Luna nel tuo Segno ti fa vivere la simbologia della Pasqua a livello interiore: è importante che tu capisca che devi lasciar morire alcuni stati d’animo che portano sofferenza nella tua vita. Probabilmente trascorrere troppo tempo in famiglia non è la scelta migliore perché Marte, Saturno e Plutone in opposizione potrebbero scatenare degli scontri accesi con i tuoi cari. Non ne vale la pena. Prima di dire qualcosa, chiediti se è il caso. Ricordati di fare gli auguri a chi se li aspetta!



SCORPIONE - Chi trascorre la Pasqua con te non può fare a meno di notare che c’è qualche pensiero che ti preoccupa: potrebbe trattarsi di qualcosa legato alla sfera sentimentale che, con Venere in opposizione, attraversa un momento di crisi. Non riesci a frenare la tua gelosia. Non è il caso di deprimersi, anche perché Giove nel tuo Segno è molto promettente e ti aiuta a rialzarti tutte le volte che vuoi. Non aspettare che siano gli altri a cercarti o chiamarti per gli auguri: prendi l’iniziativa e sorridi di più!



SAGITTARIO - La Luna è molto chiara con te: devi trascorrere la Pasqua con i tuoi amici, organizzando qualcosa di speciale e coinvolgente. Il Sole, Mercurio e Urano in buon aspetto ti rendono frizzante, brillante, originale, socievole, gentile verso chiunque incroci il tuo cammino. Non sottovalutare il potere di un sorriso o di una parola carina, detta col cuore in mano. Per sorprendere il partner, proponigli di fare insieme qualcosa di semplice ma particolare, come una passeggiata in un parco o una gita in barca.



CAPRICORNO - Saturno nel tuo Segno ti fa sentire il bisogno di trascorrere queste giornate di festa in solitudine. Ma sei sicura che chiuderti in te sia la scelta giusta per essere felice? La Luna è dispettosa e non ti fa vivere le emozioni con leggerezza e spensieratezza. L’ideale per te sarebbe seguire la scia di Venere, che ti sorride e ti ricorda che c’è qualcuno che aspetta un tuo piccolo gesto per dare inizio ad una relazione romantica e travolgente. Abbi il coraggio di trasformare qualcosa intorno a te!



ACQUARIO - Venere in aspetto disarmonico ti rende insofferente verso i tuoi familiari. Nessuno ti costringe a trascorrere la Pasqua in loro compagnia e la Luna ti suggerisce di viaggiare oppure dedicarti a qualche esperienza che possa risvegliare il tuo lato mistico e spirituale. Non fingere di stare bene se avverti un piccolo malessere, sia fisico che intimo. È importante che tu sia onesta con te stessa e che faccia qualcosa per recuperare le energie. Sforzati di accogliere col sorriso le proposte del partner.



PESCI - Nettuno nel tuo Segno ti fa vivere la Pasqua con grande spiritualità. È come se sentissi il desiderio di fare qualcosa che va oltre le solite faccende quotidiane, il solito pranzo con i parenti e i soliti festeggiamenti a cui sei abituata. Giove ti suggerire di andare alla ricerca di una guida che possa aiutarti a trovare una risposta ai tuoi quesiti esistenziali. Venere invece non ti fa mancare tanti dolcissimi e graditissimi auguri, che arrivano con messaggi e telefonate del tutto inaspettate.