Oroscopo: le stelle ti dicono di che musica sei

ARIETE - Il genere musicale che si addice di più alla tua personalità non può che essere il rock, in ogni sua forma. Il suono della chitarra elettrica ti trasmette sensazioni indescrivibili, che ti danno energia e passione. In gioventù probabilmente hai creato una band in cui suonare o cantare le canzoni dei tuoi gruppi preferiti: Pink Floyd, Queen, Guns N’Roses, Led Zeppelin, etc. Quando la rabbia ti assale, non c’è soluzione migliore che ascoltare questa musica a tutto volume, finché i nervi si calmano.



TORO - Tu sei una persona calma, pacata e anche quando si parla di musica difficilmente ti si può proporre qualcosa di troppo forte e assordante per le tue orecchie. Il genere musicale più adatto alle tue esigenze è la musica lirica. I toni alti della voce di chi canta ti piacciono e ti appassionano. Ti piace anche l’elemento teatrale spesso associato a questo tipo di musica. Paganini, Rossini e Verdi accompagnano piacevolmente le tue serate mentre ti rilassi sul divano e sorseggi un buon prosecco.



GEMELLI - Per una persona frizzante e movimentata come te, uno dei generi musicali più adatti potrebbe essere la musica elettronica, in tutte le sue varianti: Hard Style, House, Techno, etc. Ti documenti spesso sui nuovi gruppi musicali emergenti e ti diverti a far ascoltare i loro strepitosi brani a tutto volume a tutto il vicinato (e ti sembra anche un buon modo per poter socializzare). Non solo in casa, ma anche nella tua auto si possono trovare pile di cd, che scegli in base all’umore della giornata.



CANCRO - Per te la musica è terapeutica: se stai vivendo un periodo romantico, ascolti solo canzoni d’amore. Se hai appena chiuso una storia d’amore, ascolti solo canzoni struggenti e strappalacrime. Se devi uscire a far baldoria con gli amici, ascolti le canzoni più in voga del momento. Il genere musicale perfetto per te è sicuramente la musica pop, prevalentemente italiana. Ti piace cantare a squarciagola (e a memoria), in macchina o sotto la doccia, le ultime canzoni di Renga o Cremonini o di Tiziano Ferro.



LEONE - A te piace l’idea di abbinare la musica al ballo perché è un buon modo per mettere in mostra la tua bellezza e attirare le attenzioni di chi ti sta intorno. La musica latino-americana è un genere adatto per te che vuoi divertirti e trascorrere delle serate allegre col partner o con i tuoi amici. La rumba, il cha cha cha e la samba ti fanno sentire in vacanza anche in mezzo alla routine di tutti i giorni. I testi melodici tirano fuori anche il



VERGINE - La musica ti piace ma, come in ogni altra cosa, sei molto selettiva e non ascolti di tutto. Un genere musicale che potrebbe ben adattarsi alle tue corde è la musica lounge. Ti piace il fatto che rievochi in te delle sensazioni di tranquillità e serenità, lasciandoti credere di essere in un’oasi rilassante oppure in una piccola oasi di pace in mezzo al traffico e al caos della città. Spesso la fai ascoltare come sottofondo anche alle persone che vengono a trovarti nel tuo ufficio o a casa.



BILANCIA - Appartieni ad un Segno di artisti perciò per te è indispensabile che la musica accompagni ogni tua giornata. Sei una persona colta, raffinata ed elegante: il genere musicale più indicato per te è indubbiamente la musica classica. È facile che nel tuo cellulare sia impostata la sveglia con una suoneria di Mozart o di Bach. Per te la musica serve per creare armonia intorno a te, per riequilibrare l’atmosfera quando gli eventi del quotidiano ti trascinano nella frenesia e nella dispersione di idee.



SCORPIONE - Poiché sei una persona che rimane sempre fortemente attaccata al suo passato, ti piace l’idea che anche la musica possa riuscire a ricondurti indietro nel tempo. Le colonne sonore dei film riescono a trasmetterti le stesse sensazioni che provavi mentre guardavi con animo appassionato e coinvolto un thriller o una commedia romantica. Sei molto affascinante quando mostri la tua cultura musicale e cinematografica. Ricordati però che non tutti hanno il tuo stesso piacere nell’ascoltare cupa e oscura.



SAGITTARIO - Tu in ambito musicale ami sempre essere al passo coi tempi. Sei sempre a conoscenza di nuovi gruppi o nuovi generi musicali che stanno emergendo e trovando ampio spazio nelle radio e nella diffusione mediatica. Il tuo spirito allegro e festoso ti fa prediligere generi musicali come l’hip hop o l’R n’B (Rhythm and Blues). Cantanti come Mary J. Blige o Jasmine Villegas o Ne-Yo ricevono tutta la tua ammirazione e la tua stima. Devi resistere a non inventare le parole quando canticchi le loro canzoni!



CAPRICORNO - Anche se hai la fama di essere una persona che dedica interamente la vita al suo lavoro, anche tu ogni tanto hai bisogno di svagarti e di riempire il tuo tempo libero con qualche musica che ti faccia distrarre dai tuoi soliti impegni. Un genere musicale che potrebbe piacerti è la musica country. È per questo che tra le scartoffie della tua scrivania in ufficio, si potrebbe vedere spuntar fuori l’album di John Denver oppure Alan Jackson o ancora, leggermente più tendente al pop, Taylor Swift.



ACQUARIO - Per te la vita è musica e non potresti vivere senza! Ci sono tanti esponenti del tuo Segno che hanno infatti deciso di dedicare la loro vita all’arte musicale. Ti piace spaziare tra vari generi e riesci a trovare qualcosa di bello in tutti. Un genere musicale che ti aggrada particolarmente potrebbe essere la musica rap, soprattutto quando i testi delle canzoni sono politically incorrect. L’idea che la musica possa servire a ribellarsi contro un sistema sociale che non funziona si sposa coi tuoi ideali!



PESCI - Anche se apparentemente sembri una persona molto calma e rilassata, dentro di te solo tu sai quale caos ti attraversa. Nella musica cerchi uno strumento per poter meglio comprendere il tuo mondo interiore. Un genere musicale in grado di mettere in moto quello che hai dentro può essere il jazz. Il ritmo e l’improvvisazione che contraddistinguono questo genere suscitano in te delle sensazioni alle quali non sai resistere. Per farti felice si potrebbe scegliere di regalarti un biglietto per un concerto.