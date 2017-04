Oroscopo: la vacanza ideale segno per segno

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza 1 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza ARIETE - Il trekking ti attira: per te sono ieali le escursioni in Alta Provenza 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza TORO – Comfort e relax assoluto in un resort con Spa di lusso 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza GEMELLI - L’ideale per te è una vacanza fashion tra mare, cocktail e discoteche all’aperto. 4 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza CANCRO - Quest’ anno le stelle ti consigliano una città d’arte, come Barcellona. 5 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza LEONE - Quest’anno la tua vacanza ideale non è al mare, ma a Parigi. 6 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza VERGINE - Per te sono perfette le gite o le visite ai laghi: puoi optare per il Lago Balaton in Ungheria 7 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza BILANCIA - Quest’anno Giove ti manda in vacanza dall’altra parte del mondo: in Australia. 8 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza SCORPIONE - Sei sempre alla ricerca di nuovi misteri da svelare: la vacanza ideale non può che essere in Egitto! 9 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza SAGITTARIO - Per te viaggiare equivale a vivere: Londra è tutta tua! 10 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza CAPRICORNO - Vuoi tenere tutto sotto controllo, anche in vacanza: regalati una crociera! 11 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza ACQUARIO - Le stelle ti suggeriscono la Grande Mela, New York! 12 di 12 Istockphoto Istockphoto Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare in vacanza PESCI - Impossibile tenerti lontano dal mare: la tua vacanza è in Sardegna. leggi dopo slideshow ingrandisci

ARIETE - Con i primi week-end soleggiati sono iniziate le tue prime escursioni all’aria aperta. Il tuo spirito avventuriero ha bisogno di essere nutrito con qualcosa di movimentato e possibilmente in mezzo alla natura selvaggia. Il trekking ti attira e ti appassiona tanto. La vacanza suggerita per te dalle stelle include un’escursione al sentiero Martel, l’itinerario più suggestivo dell’Alta Provenza. Se scegli periodi molto afosi, il cappellino in testa è d’obbligo per evitare l’emicrania da insolazione!



TORO – “Vacanza” per te significa comfort assoluto: non vuoi muovere un dito e non hai assolutamente intenzione di rinunciare a nulla che possa allietare i tuoi sensi. Non pretendi di andare in un posto in cui non sei mai stata, adori le abitudini perché ti danno un senso di stabilità. La tua vacanza ideale è sicuramente in un resort lussuoso, con spa annessa. I Caraibi saprebbero accontentare ogni tua aspettativa ma, a seconda del budget disponibile, anche in Italia puoi trovare una location interessante!



GEMELLI - Il tuo lato fanciullesco emerge anche per la scelta delle vacanze. Ti piace stare in mezzo alle persone più giovani di te. Vuoi divertirti e stare spensierata, sia in compagnia del partner che delle amiche. L’ideale per te è una vacanza fashion tra mare, cocktail e discoteche all’aperto. Puoi trovare quello che cerchi ad Ibiza o in qualche isoletta Greca. Se però sei a caccia di facili avventure amorose, ricordati che Saturno non è favorevole ma vuole che ti prenda qualche nuova responsabilità.



CANCRO - Almeno in vacanza hai bisogno di rilassarti e mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni. Non ti basta una bella spiaggia, ci vuole qualcosa di stuzzicante anche per il tuo spirito. Quest’ anno le stelle ti consigliano una città d’arte, come Barcellona. Potrai ammirare le opere di Picasso oppure la Sagrada Familia di Gaudì (che apparteneva proprio al tuo stesso segno!). Un altro Cancro, Ernest Hemingway, adorava trascorrere il suo tempo proprio a Barcellona, in un bar nascosto tra le Ramblas.



LEONE - Per te vacanza è sinonimo di sole&mare. Adori il mese di agosto, che in tanti casi coincide col mese del tuo compleanno, ma appena il clima è favorevole inizi a frequentare assiduamente le spiagge per abbronzarti e sfoggiare il tuo appariscente look da spiaggia. Tuttavia quest’anno la tua vacanza ideale potrebbe non essere in una località marina, ma in una citta romanticissima: Parigi! Se hai dei figli non potrai sicuramente dire di no a Disneyland e, incredibilmente, ti divertirai più tu di loro!



VERGINE - Sei una stakanovista, ma le vacanze per te sono sacre e hai bisogno di chiedere le tue giornate di ferie molti mesi prima, in modo tale da organizzare tutto con un largo anticipo e, magari, spendendo anche un po’ meno. Quest’anno per te sono consigliate le gite o le visite ai laghi: puoi optare per il Lago di Balaton in Ungheria oppure per il Lago di Ginevra (tra la Svizzera e la Francia) oppure per il più vicino Lago di Garda! L’unica certezza è che le valigie saranno pronte da una settimana prima!



BILANCIA - Quest’anno Giove ti manda in vacanza dall’altra parte del mondo: in Australia! Hai proprio bisogno di concederti qualcosa di magico e speciale, come una visita alle Blue Mountains oppure le immersioni subacquee e lo snorkeling nella Grande barriera corallina. La scelta più difficile è il mese di partenza. Gli scenari mozzafiato ti lasceranno senza parole e potrai goderteli ancora meglio se sarai in compagnia del tuo nuovo fidanzato: koala e canguri faranno da testimoni al vostro romantico amore.



SCORPIONE - Per te che sei sempre alla ricerca di nuovi misteri da svelare, la vacanza ideale non può che essere in Egitto! Il solo pensiero di organizzare il viaggio ti fa già sentire avvolta dalla magia delle antiche Piramidi e della Sfinge di Giza. Le temperature torride estive ti permettono di sentire pure quel gusto “estremo” che tanto vai cercando. In attesa di partire, puoi dilettarti nello studio dei rituali e delle tecniche di imbalsamazione delle mummie. Non esitare: il regno dei faraoni ti aspetta!



SAGITTARIO - Per te viaggiare equivale a vivere. Ogni città e ogni luogo rappresentano una nuova parte di te stessa, da scoprire e da esplorare. Le lingue straniere sono la melodia più dolce per le tue orecchie. La città che non deluderà mai le tue aspettative è Londra! Potrai scegliere se visitare uno degli otto parchi reali oppure visitare il British Museum oppure dedicarti allo shopping nel più grande centro commerciale d’Europa, il Westfield Stratford. Le attrattive son tante: prenota subito il tuo volo!



CAPRICORNO - Vuoi tenere tutto sotto controllo, anche in vacanza. Solitamente organizzi le vacanze molti mesi prima, stabilendo da subito quali sono le attività da fare o non fare, le attrazioni da vedere o a cui rinunciare. Quest’anno la tua vacanza ideale è una Crociera sul Mediterraneo. Cullata dal mare, puoi goderti il lusso e il relax delle strutture della nave, per poi visitare con la guida turistica le città che più ti interessano. Le stelle consigliano anche di evitare di portarti dietro il pc aziendale!



ACQUARIO - Ti piacciono sia il mare che la montagna, ma in vacanza devono convivere il tuo lato saturnino e il tuo lato uraniano: hai bisogno di visitare gli angoli inesplorati di una grande metropoli, viaggiando sola o in compagnia di un’amica fidata. Giugno e settembre possono essere i mesi perfetti per visitare la Grande Mela, New York! Una volta lì avrai l’imbarazzo della scelta su cosa fare. Sicuramente non puoi rinunciare ad una passeggiata sui ponti dai quali poter ammirare la Statua della Libertà!



PESCI - Mantenere i Pesci fuor d’acqua sarebbe una tortura. La tua vacanza ideale è sicuramente in una città di mare! Hai bisogno di sognare, di sentire la dolce brezza marina soffiare tra i tuoi capelli e di osservare i pesciolini che seguono le correnti sui fondali marini. La mèta consigliata per te è la Sardegna! Oltre alle spiagge incantate e al mare cristallino, nasconde infatti delle radici esoteriche che la rendono misteriosa e magica. I nuraghi e i pozzi sacri sapranno stupirti con la loro bellezza.