Oroscopo: la sveglia mattutina come Zodiaco comanda

ARIETE - Sono le 7.30 e la sveglia suona la colonna sonora di un film d'azione. Lui (o lei) indossa un pigiama rosso oppure sta il più possibile col corpo scoperto per mettere in mostra il suo fisico scolpito. Si stiracchia, emettendo qualche strano verso selvaggio, e infine si alza pronto a combattere la sua battaglia giornaliera. A vedere il suo muso non si direbbe che l'Ariete sia allegro ed è meglio non rivolgergli la parola finché non sarà lui a farlo. Tuttavia la sua vera indole mattutina è giocosa perché Marte lo rende attivo fin dalle prime ore del mattino. Dopo una calda colazione, si prepara velocemente e, possibilmente con un berretto in testa, si infila in macchina e ascolta contento il suo oroscopo mattutino: anche lì è sempre il primo!



TORO - La sua sveglia ha un suono abbastanza soft. Considerata la sua lentezza innata, ha bisogno di più tempo degli altri segni per attivarsi. Prima di alzarsi, ancora avvolto nelle morbide lenzuola, tira fuori una merendina da sotto il cuscino o qualche biscotto da un cassetto segreto del comodino. È il Toro che si sta per alzare, giusto in tempo per concedersi un'abbondante colazione (se è a dieta, sarà magra ma comunque abbondante). Si prepara lentamente, ignaro delle maledizioni ricevute da chi aspetta che si decida a liberare il bagno. La sua magia è riuscire ad essere sempre puntuale pur con estrema lentezza. Con estrema pacatezza chiude il portoncino. E prima di uscire di casa non scorda qualche barretta light per i suoi spuntini.



GEMELLI - Ancora in dormiveglia, sotto le coperte, eccolo tirar fuori dal letto il suo cellulare ipertecnologico per rispondere agli sms delle sue amanti e pubblicare subito qualcosa di divertente sui vari social network. Prima di alzarsi aspetta che la sveglia suoni due volte, in modo da svegliare entrambe le personalità che vivono in lui. Ecco il Gemelli, brillante sin dal primo mattino. Si prepara velocemente, look modaiolo e mai sprovvisto di accessori. Mentre sorseggia il caffè inizia con le prime telefonate quotidiane. Nel frattempo legge e accende la radio. Inutile domandargli qualcosa se vivete con lui (o lei): il telefono squillerà di nuovo e tra una chiacchiera e l'altra sparirà nell'ascensore, senza ascoltare né voi né chi sta al telefono!



CANCRO - Abbracciato ad un gigantesco orsacchiotto di peluche, o nei casi più evoluti al suo cuscino, eccolo muoversi con tenerezza nel suo morbido letto. Qualcuno giurerebbe di averlo sentito chiamare la mamma, forse sognava. Col suo pigiamone in pile o, se in tenuta estiva, col pigiama della Disney, è il Cancro che inizia la sua giornata. Gli piace alzarsi presto, spalancare la finestra e ascoltare la natura. Non può mancare una dolcissima colazione. Dopo aver ricevuto e donato una buona dose di baci, abbracci, tenerezze e mielosissime parole ai suoi cari, saluta i suoi animaletti domestici (più ne ha e più è felice) e inizia la sua giornata guidato dalla Luna (e speriamo non sia storta!). Le paranoie lo raggiungeranno soltanto in tarda mattinata!



LEONE - Vietato svegliare il re o la regina dello Zodiaco! Sarà lui, il Leone, a impostare la sveglia sia per sé che per l'intera famiglia. E gli dispiace non poterlo fare anche per tutto il vicinato. Ama sorprendere o essere sorpreso con una sontuosa colazione servita a letto e possibilmente accompagnata da un piccolo regalo da scartare. Il richiamo del Sole lo spinge a portare presto luce nella sua stanza, anche se questo dovesse urtare il sonno di chi ha l'onore di dormire con lui. Dopo aver indossato le vesti e gli accessori regali, tempestato di strass e brillantini e qualsiasi cosa possa essere utile a non passare inosservato, è pronto per uscire e per mostrarsi al mondo. Con un complimento di primo mattino, otterrete da lui/lei ciò che volete!



VERGINE - Non si è ancora capito a quale fuso orario sia collegata la sua sveglia: segna sempre almeno 15 minuti in più rispetto agli abitanti del suo paese. Il Vergine è estremamente metodico fin dal mattino. Dopo aver disattivato la sveglia, si alza e sistema il letto (e nella sua mente si domanda se esistano modi per rifarlo prima di alzarsi). Al tempo prestabilito fa colazione e provvede subito a riordinare tazze, tazzine, cucchiaini. Le briciole urtano la sua sensibilità visiva. La scelta del look ricade su capi sobri e, con estrema invidia degli altri Segni, trova persino il tempo di stirare ciò che indossa. Si disinfetta le mani ed è pronto per giungere puntuale ai suoi appuntamenti e per far notare simpaticamente agli altri il loro ritardo!



BILANCIA - La sua sveglia suona le note di una canzone d'amore d'altri tempi. E spesso sveglia sia lui (o lei) sia la persona con cui dorme. Perché al Bilancia non piace dormire da solo. Al Bilancia non piace fare nulla da solo. Dopo essersi alzato, verifica che la luce del Sole illumini quel punto della stanza suggerito dal suo libro di Feng-Shui per portare armonia nella camera da letto. Iniziano così i grandi preparativi. Mentre fa la doccia pensa e ripensa a cosa mangiare per colazione. Mentre fa colazione pensa e ripensa a cosa indossare per la sua fashion-giornata. Dopo essersi cambiato 3 o 4 volte, si profuma seguendo il motto “melius abundare quam deficere” (perché col latino si sente più figo!), si specchia e parte alla ricerca della pace!



SCORPIONE - Sono le 9.00 e, illuminata dalla luce rossa della scritta digitale della sveglia, un'ombra si muove nel buio di una stanza. È lo Scorpione al suo risveglio. Non ditegli che si sveglia più tardi degli altri, va a dormire parecchie ore dopo perché preferisce vivere la notte. Non obbligatelo a illuminare tutta la casa: è perfettamente in grado di prepararsi anche in penombra. La colazione non è fondamentale, il caffè sì. Scuro e poco zuccherato. Non ha grosse difficoltà nello scegliere cosa indossare perché il suo guardaroba in penombra mostra tutti i capi dello stesso colore. È silenzioso e rivolgergli la parola può sembrare azzardato. Non lasciatevi ingannare: è pur sempre un segno d'Acqua e ama le coccole e la tenerezza, anche al mattino!



SAGITTARIO - Solo lui (o lei) può fare le flessioni ed essere anche così sorridente di primo mattino. È il Sagittario, il maestro dell'ottimismo. Dopo gli esercizi quotidiani per risvegliare il corpo, apre un libro di aforismi sul pensiero positivo per risvegliare anche lo spirito. In alcuni casi prega o medita. Per colazione sceglie cibi genuini (ma ogni tanto non disdegna anche una colazione ipercalorica). Volete poi sapere cosa fa tutto quel tempo in bagno? Si specchia e si osserva compiaciuto. Ottimo concorrente del Bilancia per la vanità e del Toro per il tempo trascorso in bagno. Il look prescelto è il più delle volte sportivo, ma non disdegna capi classici e di qualità. Vi sembra perfetto al suo risveglio? Allora provate a contraddirlo su qualcosa.



CAPRICORNO - Tutte le sveglie della casa sono sincronizzate per suonare allo stesso istante e, in quello stesso medesimo istante, il Capricorno si alza seguendo a puntino il programma della sua giornata. Il salvadanaio è in bella vista sul suo comodino. Lo osserva sempre quando si sveglia. Poi si alza e in base al suo programma o va in bagno o fa colazione. Pesa la quantità di cereali o di biscotti che deve mangiare ed è molto rigoroso: mezzo biscotto ha almeno 15 calorie che potrebbe non aver previsto di smaltire nell'arco della giornata. In bagno ogni oggetto ha il suo posto e “guai” a spostarlo. Il dentifricio va sempre usato premendo dal basso. Il look è attinente al lavoro che svolge, la divisa è il top. Valigetta alla mano, è pronto a lavorare!



ACQUARIO - È mattino, c’è qualcosa che suona: ad un comune mortale non sembrerebbe una sveglia, ma all’Acquario piacciono le cose strane (anche le sveglie). Un po' frastornato si alza di scatto dal letto e inizia a canticchiare. Non ci son regole per la colazione. Non ci sono regole nella scelta del look. Se si stanca di cantare, accende la radio a tutto volume, per la felicità dei suoi vicini. I suoi elettrodomestici parlano e lo avvisano quando la colazione è pronta. Il suo armadio sembra un buco nero. Sedie, poltrone e letto accolgono quintali di indumenti che sceglierà guidato dal fato. Se il suo inconscio lo ha spinto a scegliere giallo invece che blu, è un segno del destino. Sarà destino anche arrivare costantemente in ritardo in ufficio?



PESCI - Sono le 6.45 e la sveglia suona. Sono le 7.00 e risuona. Sono le 7.05, risuona. Sono le 7.10 e qualcuno, pur di non sentirla più suonare, lo invita ad alzarsi ricevendo in cambio le sue accuse di insensibilità. Il Pesci non ama solo sognare, ma anche dormire. Spesso non si accorge che il suo sogno (o incubo) si è concluso. Si alza e mette un pentolino sui fornelli per la colazione. Intanto si prepara e, assorto nelle sue fantasie, si dimentica del pentolino e brucia tutto. Ne approfitta per ripreparare la colazione anche per chi si alzerà dopo di lui (ecco come si fa perdonare per le ripetute sveglie). Finisce di prepararsi e con aria sognante esce di casa. Nei casi più fortunati non torna indietro per prendere qualcosa di cui si è scordato!