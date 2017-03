Oroscopo: la nostra primavera è scritta nelle Stelle

Oroscopo: la primavera segno per segno 1 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno ARIETE - La Primavera è la tua stagione e ti invita alle conquiste (anche amorose!) 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno TORO - È Primavera: vinci la pigrizia! 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno GEMELLI - Senti l’aria più frizzante e dai via libera alla leggerezza e al divertimento! 4 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno CANCRO - Senti il transito di qualche pianeta dissonante: per fortuna è in arrivo l'uovo di Pasqua! 5 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno LEONE - Per te è soprattutto la stagione dei colori. 6 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno VERGINE - Risveglia i tuoi desideri, metti da parte i pensieri grigi e concentrarti su tutto ciò che puoi fare. 7 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno BILANCIA - E' la stagione del "che cosa mi metto oggi?" 8 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno SCORPIONE - Il sole ti disturba: eccoti allora, armata di cappello, occhiale e crma solare. Pensa più positivo! 9 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno SAGITTARIO - Sei felice: te lo si legge nel viso. 10 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno CAPRICORNO - Tu preferisci le temperature più fredde, ma prova a lasciarti un po' andare. 11 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno ACQUARIO - Come le farfalle svolazzano di fiore in fiore, tu svolazzi da un amore all'altro. 12 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: la primavera segno per segno PESCI - Non importa se i pollini ti fanno lacrimare gli occhi: le tue lacrime saranno di gioia! leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 20 marzo è il primo giorno della primavera. L’equinozio primaverile (dal latino “equus nox”, per indicare il giorno uguale alla notte) è una delle feste esoteriche delle streghe e, se andiamo a fare una passeggiata per i boschi, non di rado ci capiterà di ritrovarci nel bel mezzo di una celebrazione. Per i pagani era la festa di Ostara, un momento di rinascita e rinnovamento. In occasione di questa festa, le sacerdotesse della dea Ostara erano solite accendere un cero, che spegnevano solo nel giorno seguente. Per gli antichi Egizi invece la festa di primavera era chiamata “Shamo”, cioè “rinnovo della vita”, e rappresentava l’inizio della creazione.

Perché la Primavera è considerata la stagione degli amori? Perché lei e non un'altra stagione? Si potrebbe chiedere ai poeti, di cui è sempre stata grande ispiratrice. Noi invece lo chiederemo alle stelle!

ARIETE - La Primavera è la tua stagione! Sei euforica, non solo perché il suo arrivo significa che il tuo compleanno è vicino, ma anche perché le giornate si fanno più calde e con l’allungarsi delle ore di Sole cresce anche la tua gioia di vivere. In te brucia il desiderio della conquista amorosa e della seduzione! Venere nel tuo Segno ti regala la possibilità di dedicarti con tutta te stessa alla magia dell’amore. Che aspetti? Prendi esempio dalle giovani rondinelle: apri le tue ali e vola!



TORO - È Primavera: la natura si risveglia e con essa ti risvegli pure tu! Devi soltanto vincere quell’insidiosa pigrizia che ogni tanto ti accompagna. Se i vestiti dello scorso anno ti stanno stretti, è il momento giusto per correre ai ripari. Approfitta delle belle giornate per fare lunghe passeggiate all’aria aperta e lasciati inebriare dal profumo delle viole o dei ciliegi in fiore. I tuoi sensi, così appagati, ti sapranno trasportare da un amore in grado di soddisfare ogni tua voglia!



GEMELLI - Senti l’aria più frizzante e più leggera: è la Primavera che ti stuzzica! Le strade si colorano e ti trasportano coi pensieri in un mondo fanciullesco, dove tutto è magia. La curiosità ti conduce dappertutto. Non vuoi perdere nemmeno un istante di questa stagione e trascinerai con te anche i tuoi amici. Ti aspettano nuove avventure, nuove sfide, nuovi successi. Vietatissimo saltare gli eventi mondani: potresti incontrare l’uomo della tua vita (o, se preferisci, della tua primavera)!



CANCRO - L’arrivo della Primavera per te coincide sempre col transito dissonante di qualche Pianeta. L’unica cosa che ti fa gola è pensare che tra qualche settimana ti potrai consolare con l’uovo di Pasqua o la colomba. Nel frattempo, le Stelle ti consigliano di portare un po’ di colore nella tua vita: riempi la tua casa e il tuo giardino di fiori variopinti e profumati! Sapranno regalarti piacevoli emozioni anche dopo una giornata grigia. Il tuo nuovo sorriso avvicinerà a te un nuovo amore!



LEONE - Finalmente puoi sfoggiare i tuoi vestitini colorati e i nuovi ombretti dalle nuance primaverili! A te la Primavera piace: è un piccolo anticipo del mare, dell’estate e delle vacanze. Concludere la giornata lavorativa e poter ammirare il Sole ancora alto nel cielo è uno spettacolo a cui non vorresti mai rinunciare. Venere ti invita a viaggiare, ad esplorare nuove terre, nuovi colori, nuove culture. Oltre ad arricchire il tuo spirito, potresti andare incontro all’eros e alla passione!



VERGINE - Le temperature più calde risvegliano i tuoi desideri assopiti. E’ tempo di amore anche per te, finalmente! Non capisci perché la Primavera abbia quest’effetto sui tuoi ormoni, ma quest’atmosfera ti piace. Riesci a mettere da parte i pensieri più grigi e a concentrarti su tutto ciò che puoi fare, oltre a lavorare naturalmente. Anche in ufficio hai un’aria più spensierata, scherzi coi colleghi e proponi serate goliardiche. I fiori poi, ti fanno impazzire. Che sia primavera per sempre!



BILANCIA - La cosa che più ti spaventa della Primavera è dover scegliere quali vestiti indossare. Il clima altalenante rende instabile pure te. Dovresti invece cogliere quel che di bello questa stagione ha da offrirti: la possibilità di una rinascita! Come un bruco che si trasforma in farfalla, anche tu puoi trasformarti in una persona più vivace, bella e solare. La leggerezza che ti è sempre appartenuta è un’alleata preziosa e fedele. Un colpo di fulmine può mettere in subbuglio il tuo cuore!



SCORPIONE - Il troppo sole ti disturba. Ti si riconosce in giro perché hai sempre addosso i tuoi occhiali da sole, fino all’ora del tramonto, per sfuggire agli sguardi indiscreti della gente per strada. E poi non ti piace l’idea di dover passare ore e ore in ufficio, con l’indecisione sul tenere ancora acceso il riscaldamento o aprire le finestre. Sii più positiva! Pensa ad esempio che, col cambio di stagione, potrai indossare scollature sexy in grado di sedurre chiunque, anche i tuoi colleghi!



SAGITTARIO - Sei felice: te lo si legge nel viso. La Primavera ti regala un rinnovato entusiasmo. Hai voglia di innamorarti ancora e sicuramente verrai accontentata dai buoni influssi di Venere! Puoi finalmente riprendere a frequentare i tuoi parchi preferiti dentro la città, fare sport all’aria aperta, organizzare gite o grigliate con gli amici, senza dover controllare la situazione meteo il giorno precedente. La vita ti rimanda quello che trasmetti: continua a sorridere e guardane gli effetti!



CAPRICORNO - Tu preferisci le temperature più fredde, andare a sciare e accendere il camino in casa. La Primavera invece ti costringe a ribaltare le tue abitudini dei mesi precedenti, a fare nuovi programmi. Dovresti esserne felice! Plutone da tempo ti esorta ad una trasformazione interiore che potrebbe partire proprio dai piccoli cambiamenti nella vita di tutti giorni. Guarda i fiori che sbocciano nel tuo giardino e concediti anche tu la possibilità di fiorire, sarai un fiore bellissimo e raro!



ACQUARIO - Sei come una farfalla che svolazza spensierata tra i fiori. Tu però svolazzi tra un flirt e l’altro, consapevole che le farfalle hanno poco tempo di vita. Quello che conta per te è l’intensità. I colori e i profumi della primavera ti piacciono e stimolano la tua creatività. Il problema è che in tali circostanze cala ulteriormente la tua tolleranza in casa e, se puoi, ci dovresti trascorrere il minor tempo possibile. Lascia andare le tensioni, fa’ che sia primavera anche per l’anima!



PESCI - Non importa se i pollini ti faranno lacrimare gli occhi: le tue lacrime saranno di gioia! Sei fortemente convinta che in Primavera riuscirai a realizzare i tuoi sogni nei mesi già trascorsi. E questa speranza ti accompagna ogni momento, lasciando attorno a te un magico splendore. Non lasciare che gli impegni della quotidianità facciano calare le tue aspirazioni e l’amore che stavi aspettando arriverà. Libera la tua fantasia e ridisegna la tua vita con tutti i colori dell’arcobaleno!