Oroscopo in spiaggia: quanto si svestono i 12 segni?

ARIETE - Per quanto ti riguarda, non ci sono dubbi: tu sei la amazzone, la guerriera dello zodiaco. Non conosci il pudore né in estate né in nessun’altra stagione. In spiaggia sfoggi con molta naturalezza il tuo topless, preferibilmente di colore rosso vivo, consapevole e ben lieta degli sguardi indiscreti dei passanti sul tuo seno e sul tuo corpo mozzafiato. La tua disinvoltura contribuisce nel renderti attraente, sexy e provocante. Nessuno osi farti battute volgari, potresti diventare una belva furiosa!



TORO - Tu ci tieni a mostrare un certo contegno in qualsiasi circostanza e ambiente, anche la spiaggia. Se non sei riuscita a superare la prova costume, non ti butti giù: il costume intero infatti riesce a contenere con eleganza tutte le tue forme morbide, facendoti apparire ancora più sensuale. Scegli spesso fantasie sobrie ma, allo stesso tempo, vivaci. Non sei eccessivamente pudica, soprattutto in privato, ma tendi a dare giudizi severi e pesanti verso chi si mette in mostra senza alcun pudore.



GEMELLI - Come sempre accade, nel caso del tuo segno zodiacale è difficile generalizzare perché tu scegli il costume da indossare a seconda dell’umore con cui ti svegli al mattino. Ci sono giorni in cui ti senti vecchia e all’antica e allora opti per costumi interi o bikini non troppo sgambati e di colori tenui. E ci sono poi altri giorni in cui ti senti la donna più emancipata del mondo e allora puoi sfoggiare un topless dorato oppure puoi presentarti con molta disinvoltura in una spiaggia per nudisti.



CANCRO - Sei tendenzialmente riservata e timida perciò non avresti mai il coraggio di mostrare il tuo seno scoperto al mare, di fronte a dei perfetti sconosciuti. Anche perché, nonostante tu sia una bellissima donna, spesso ti mostri molto insicura della tua bellezza e della tua femminilità. Smagliature, cellulite e maniglie dell’amore sono i tuoi incubi ricorrenti prima di andare in vacanza. La tua scelta ricade quindi sul bikini, sia a fascia che a triangolo, color pastello e non troppo appariscente.



LEONE - Tu sei la regina delle perline degli strass: non puoi assolutamente presentarti in spiaggia senza uno dei tuoi bikini scintillanti, lucidi e appariscenti. Oro, giallo, argento o bianco sono i colori che indossi più volentieri. Non sei eccessivamente pudica, ma più che le tue nudità preferisci mettere in mostra il tuo costume da bagno costoso e super-fashion, rigorosamente abbinato al cappello di paglia, al pareo e alle infradito. Hai bisogno di stare al centro dell’attenzione dell’intera spiaggia.



VERGINE - Diciamo la verità: tu non sei affatto pudica, ma ti piace che gli altri pensino che tu lo sia. E così solitamente ti presenti in spiaggia con un costume intero non troppo sgambato, non eccessivamente scollato e di colori sobri. Soltanto i pochi fortunati che hanno il coraggio di guardare oltre le apparenze possono scoprire che, dietro un finto pudore, in realtà sei totalmente disinibita e non vedi l’ora di incontrare qualcuno che ti faccia mettere a nudo. Il tuo costume si toglie molto facilmente.



BILANCIA - Secondo il tuo modesto punto di vista, il tuo non è pudore bensì eleganza, classe. Non ti presenteresti mai in spiaggia in topless (nemmeno sotto tortura), ma allo stesso tempo detesti anche indossare bikini scoordinati oppure costumi interi troppo casti. Inoltre tu ami sempre essere alla moda e al passo coi tempi: l'ideale per te è sicuramente il trikini. Con le sue linee armoniche, riesce sempre a mettere in evidenza il tuo fisico perfetto e sinuoso, frutto di tanto impegno durante l’anno.



SCORPIONE - Il senso del pudore non ti appartiene assolutamente. Tuttavia, ami sempre passare da un estremo all'altro e lo fai anche con la scelta del costume da bagno. Ti si può vedere in spiaggia con una culotte e una maglietta a maniche corte (rigorosamente trasparente) oppure in topless. Come colori puoi variare dal bianco al nero, senza mai ricorrere a insignificanti tonalità intermedie. Le battute maliziose dei vicini di ombrellone sono di tuo gradimento, anche e soprattutto se sembrano indiscrete.



SAGITTARIO - A te piacerebbe tanto indossare il topless, se non ti vedessero alcune persone che poi potrebbero riferirlo a qualcuno che conosci e così via. Per la gloria della tua immagine pubblica sei disposta a rinunciare persino a parte della tua libertà. In spiaggia sfoggi simpatici bikini colorati e con stampati vari disegni, ma quando ti trovi in barca, al largo e lontano da tutti, il pezzo di sopra del tuo costume scompare magicamente, lasciando spazio ad un seno invidiato dalle donne e amato dagli uomini.



CAPRICORNO - Ti piace dare l'idea di essere una persona seria e perbene, inoltre sei fermamente convinta che alcuni costumi troppo provocanti possano dare un'idea sbagliata sul tuo conto e sulle tue aspirazioni. La tua non è vera e propria vergogna, ma si tratta più che altro di un freno psicologico che ti porti dietro sin da bambina e che ti porta a prediligere costumi interi raffinati e di alta qualità. Sei attratta dai colori della terra e li indossi con grande naturalezza anche quando sono cangianti.



ACQUARIO - Che cos'è il pudore? Tu non ti poni nemmeno la domanda perché non ti interessa sapere quello che gli altri pensano di te, è un loro problema. Se decidi di volerti abbronzare senza il segno delle bretelline del costume, indossi il topless con molta nonchalance. Se capiti in spiagge in cui si vedono pochi topless, tu lo indossi ancora più volentieri. Ti piace distinguerti dalla massa e cerchi di farlo anche con la scelta di colori fluo o fantasie originali. I selfie fanno da testimoni al tuo estro.



PESCI - Sarà vero tutto questo pudore che ostenti? In spiaggia ti si vede spesso indossare bikini che richiamano i colori del mare, i toni del verde, dell’azzurro e a volte del violetto. Dichiari apertamente che il topless non lo useresti mai, però ti piace troppo il gioco della seduzione e per fare la gatta morta è necessario scegliere il costume giusto. E così il caso vuole che i laccetti del tuo bikini si slaccino da soli e ripetutamente, quasi per magia. Il triangolo e la brasiliana sono fedeli amici.