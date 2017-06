Oroscopo: i 12 segni e la tecnologia

ARIETE - Tu e la tecnologia vivete su due pianeti separati. Non hai assolutamente la pazienza di stare ad attendere i tempi del tuo computer o del tuo cellulare. Anzi, a volte li sbatteresti volentieri sul pavimento. Li usi per le cose essenziali: qualche telefonata, qualche messaggio o ascoltare musica. Raramente dedichi il tuo tempo allo studio di una nuova applicazione oppure alla comprensione di un elettrodomestico all’avanguardia. Preferisci fare tutto con le tue mani, le tue forze e la solita spontaneità.



TORO - Tutto ciò che ti mette fretta ti innervosisce perciò, anche in ambito tecnologico, ti prendi i tuoi tempi e ti adatti lentamente agli oggetti più all’avanguardia del momento. Adori tutto ciò che possa rendere la tua vita più comoda come coperte che si scaldano da sole oppure applicazioni che ti ricordano i compleanni di persone care. Vorresti sfruttare le nuove invenzioni tecnologiche soprattutto in cucina, ma non sempre comprendi il funzionamento di alcuni macchinari. La lavastoviglie per te è sacra.



GEMELLI - Non potresti vivere senza tecnologia! Il tuo cellulare è spesso sincronizzato con l’orologio, il televisore e tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Studiare il funzionamento di nuove tecnologie ti appassiona e ti diverte. Ti mantieni sempre al passo con le ultime invenzioni del momento e ci tieni a sfruttare soprattutto le nuove tecnologie di computer, cellulari, tablet e dispositivi appena usciti sul mercato. I social-network per te non hanno segreti e il wi-fi è vitale quasi quanto l’ossigeno.



CANCRO - La tecnologia è troppo moderna per te. Tu sei la tipica persona nostalgica che rimpiange le lettere scritte a mano e detesta la freddezza delle moderne mail. Ti piace collezionare oggetti rappresentativi di tecnologie datate (come ad esempio vecchie radio o vecchi telefoni vintage). Ciò che più ti infastidisce è vedere che alcune persone care preferiscono passare il tempo davanti alle innovazioni digitali che tra le tue braccia. Ci tieni a sottolineare che le emozioni non possono essere digitalizzate!



LEONE - Gli oggetti tecnologici ti affascinano solo quando vedi in loro delle potenzialità per metterti al centro delle attenzioni di qualcuno. Potresti acquistare l’ultimo modello di smartphone in commercio (rigorosamente di un colore appariscente e non convenzionale) soltanto per il gusto di esibirlo. Non ti interessa perdere tempo ad imparare il funzionamento di qualcosa di non indispensabile. Stare al passo con la tecnologia non è una tua priorità e non cambieresti con nulla al mondo la tua natura selvaggia!



VERGINE - Ti piace documentarti sulle nuove scoperte e invenzioni tecnologiche e spesso dedichi tanto tempo proprio nel cercar di comprendere dettagliatamente il funzionamento di qualche oggetto innovativo che ti capita tra le mani. Sei una persona curiosa e critica, sempre pronta a trovare il difetto anche nel marchingegno più sofisticato del mondo. Uno dei tuoi sogni proibiti è quello di riuscire a fare manualmente, e possibilmente alla stessa velocità, tutto ciò che fanno gli oggetti tecnologici che possiedi.



BILANCIA - La tecnologia ti affascina, ma spesso tendi ad essere troppo superficiale e non sfruttare al meglio tutte le potenzialità degli oggetti ultra-tecnologici che possiedi. Ti piace parlarne e confrontarti con i tuoi amici prima di acquistare qualcosa di nuovo. Comprare un nuovo pc o un nuovo cellulare o un nuovo elettrodomestico può essere una scelta particolarmente complicata per te: è importante che anche il tuo gusto estetico venga soddisfatto, talvolta a discapito della qualità del prodotto acquistato.



SCORPIONE - Troppa tecnologia urta la tua sensibilità e rischia di invadere la tua privacy. Non ami i social network e spesso ne stai alla larga, oppure ti nascondi dietro a nickname fantasiosi. Apprezzi invece le innovazioni tecnologiche volte a farti risparmiare tempo in casa (non potresti mai fare a meno della macchinetta del caffè!). Sei la tipica persona disposta a perdere ore pur di comprendere i funzionamenti segreti degli oggetti che possiedi. A volte la tecnologia è molto più semplice di quanto immagini!



SAGITTARIO - Ti piace mostrarti come persona che conosce e sa un po’ di tutto perciò, anche in ambito tecnologico, spesso ostenti delle competenze che in realtà non possiedi. Non lo fai in malafede: credi davvero di conoscere in modo approfondito le tecnologie del momento. Ci tieni ad avere un telefono o un computer all’avanguardia oppure qualche elettrodomestico con effetti tecnologici speciali. Il problema è che ti affidi troppo facilmente agli spot pubblicitari e alle parole di venditori furbi e fraudolenti.



CAPRICORNO - Sei una persona tradizionale e la tecnologia la apprezzi soltanto entro certi limiti, soprattutto in ambito lavorativo. Non ti convince il fatto che delle macchine possano essere in grado di svolgere lo stesso lavoro delle persone reali. Preferisci affidarti alle tue competenze e al tuo inarrestabile impegno. L’approccio alle innovazioni tecnologiche con te dev’essere lento e graduale. E anche quando ti vengono date delle valide dimostrazioni, non smetti di mantenere un atteggiamento cauto e diffidente.



ACQUARIO - Il tuo pianeta, Urano, è il maestro della tecnologia e tu non puoi che amarla in ogni sua forma! Ti piace circondarti da tutti gli oggetti più innovativi e all’avanguardia del momento. Nella tua borsa forse non ci saranno una penna ed un taccuino, ma è possibile trovare almeno un computer, un tablet o due telefoni! Subisci particolarmente il fascino di quelle tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili. Ti piace pensare che, con l’aiuto della tecnologia, si possa rendere il mondo un posto migliore!



PESCI - Hai la strana convinzione che la tecnologia sia stata inventata per complicarti la vita. Nonostante i libretti delle istruzioni, non riesci a far funzionare correttamente gli innumerevoli oggetti tecnologici in tuo possesso e finisci per combinare più guai che altro. Per te è fondamentale avere un amico super esperto, che ti sappia guidare nelle tue avventure tecnologiche. È un vero peccato perché potresti essere proprio tu a guidare gli altri: ricordati che Einstein apparteneva al tuo stesso segno!