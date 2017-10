Oroscopo: i 12 segni e la fine di un amore

ARIETE - Per te la fine di un amore è come la fine di una battaglia. Anche se perdi, sai di aver messo tutto il tuo impegno per tener viva la fiamma della passione. Se la decisione di chiudere non è stata tua, potresti tentare di recuperare il rapporto anche quando le speranze sembrerebbero vane a chiunque. In generale non ti interessa mantenere buoni rapporti con chi ti lascia o hai lasciato: hai bisogno del tuo tempo per recuperare le energie perdute e ributtarti presto in nuove e appassionanti avventure.



TORO - Quando si chiude una relazione per te si aprono due scenari: se la decisione di chiudere è stata presa da te significa che ci hai pensato attentamente per giorni e giorni. Non hai ripensamenti e mostri determinazione nella tua scelta. Se invece hai subito la decisione di chi stava con te, potresti passare un periodo di ossessività e fare scenate di gelosia tali da far concorrenza ad Otello. Non ami i cambiamenti e per riprenderti dopo aver perso un punto di riferimento, potrebbe volerci molto tempo.



GEMELLI - Non è facile che tu prenda la decisione di interrompere una relazione e nella maggior parte dei casi sparisci o fai in modo che chi sta al tuo fianco capisca che i tuoi pensieri e le tue attenzioni sono rivolti altrove. Apparentemente può sembrare che non ti importi di chiudere, ma in realtà ci soffri e ti poni mille domande sul perché sia accaduto. La tua ripresa è comunque rapida. Se in futuro dovesse tornare il desiderio di rivedere qualche ex, non esiti a proporlo, anche se è finita molto male.



CANCRO - La fine di una storia per te è una vera tragedia. Tu pensi sempre che la persona con cui stai sarà quella con cui ti sposerai o con cui metterai su famiglia. Il solo pensiero che tutto possa finire ti rattrista e ti fa scendere qualche lacrima. La tua reazione è solitamente disperata e pessimista: immagini che ti attenda un futuro di solitudine. E invece, dopo un po’ di tempo, si riaccende la speranza. Quello che non si spegne invece è il rancore verso chi ti ha lasciato senza pensare al tuo dolore.



LEONE - A volte il tuo orgoglio è più forte del tuo amore e, quando viene ferito, chiudi definitivamente con l’artefice della tua sofferenza. Non ti vergogni di mostrare le tue ferite perché stanno lì proprio ad indicare quanto hai amato e lottato per far trionfare le tue emozioni. Sai che quelle ferite si trasformeranno in cicatrici indelebili che contribuiranno alla tua unicità e alla tua bellezza. Non vuoi mantenere rapporti di amicizia: ti sembrerebbe di fingere. Per te un sentimento vero non muore mai.



VERGINE - Contrariamente a quanto vuoi far credere, sei una persona fragile emotivamente e quando finisce un amore soffri tanto (anche perché sai quanto sia difficile per te innamorarti e lasciarti andare). Tuttavia, la tua razionalità non ti abbandona e, soprattutto alla fine di un matrimonio, sai far bene i tuoi calcoli per ottenere denaro da chi ha osato oltrepassare la barriera delle tue emozioni senza rispettarle come avresti voluto. Non ti disperi e preferisci leccarti le ferite in solitudine e silenzio.



BILANCIA - Tu non fai in tempo a chiudere una storia che ce n’è già un’altra pronta ad iniziare, coinvolgendoti totalmente. Non ami la solitudine e, anche quando sei in coppia, ti circondi di persone con cui flirtare. Per te è naturale che una storia finisca e in alcuni casi ci tieni a mantenere rapporti amichevoli, causando spesso crisi di gelosia nella tua “nuova” fiamma. La cosa più difficile per te è prendere una decisione e, anche quando sai che un amore è finito, non vuoi la responsabilità di chiudere.



SCORPIONE - Una volta che ti lasci, la persona amata si trasforma nel tuo peggior nemico e continui a rivangare a lungo tutto quel che ha fatto di sbagliato per farvi arrivare alla chiusura. Se la storia vissuta è stata molto intensa, fai fatica ad accettare che ti lascino, soffri profondamente e tenti di vendicarti in più modi possibili. Tendi ad essere crudele anche se la chiusura è stata voluta da te perché pensi che la responsabilità non sia comunque tua. Usi i sensi di colpa per punire chi non ti vuole più.



SAGITTARIO - Pensi di essere una persona per bene e ci tieni a chiudere con classe le tue storie d’amore. Tuttavia questo non sempre è possibile, soprattutto perché, appartenendo ad un segno di fuoco, giustamente perdi molto facilmente la ragione nelle questioni di cuore. La rabbia verso chi ti ha lasciato è inevitabile, ma di breve durata. Le liti accese sono routine anche dopo qualche giorno dalla chiusura della storia. Ritrovare il sorriso però è più importante, anche per rilanciarti presto in nuove storie.



CAPRICORNO - Solitamente sei tu a prendere la decisione di chiudere una storia. A volte lo fai per esigenze lavorative e, in tal caso, non c’è niente che possa farti avere un ripensamento perché hai fatto accuratamente le tue valutazioni. Può però capitare che ti innamori davvero e, in questo caso, la fine di una relazione potrebbe essere vissuta con molta sofferenza. Tendi a reprimere le tue emozioni e a far finta che vada tutto bene, ma nella profondità dei tuoi occhi si può leggere tutta la tua tristezza.



ACQUARIO - Dal momento che spesso non ti accorgi nemmeno di aver iniziato una storia, può capitare anche che non ti accorga che questa storia sia finita. Tu, a parole, non ami i legami, i vincoli e le catene, ma in realtà fai una fatica tremenda a staccarti definitivamente dalle persone che hai amato, anche se non hai voluto ufficializzare il vostro rapporto. È per questo che tendi a mantenere un rapporto amichevole anche dopo la chiusura. Ricordati che andare a letto insieme non rientra nell’essere amichevoli.



PESCI - Per chi, come te, ama creare rapporti simbiotici con la persona amata può essere davvero molto difficile lasciarsi. Se una storia finisce, solitamente te ne rendi conto molto tempo prima. Il tuo intuito non mente e spesso si scontra col tuo desiderio di portare avanti anche gli amori impossibili. Le tue lamentele vanno avanti anche dopo la chiusura, esasperando spesso situazioni che potrebbero chiudersi più civilmente. In caso di tradimento, tutto il mondo deve sapere quanto è vile chi stava con te.