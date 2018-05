Oroscopo: i 12 segni e la famiglia

ARIETE - Nutri un profondo affetto per la tua famiglia e, nonostante a volte ti facciano perdere la pazienza, hai un atteggiamento molto protettivo verso i tuoi cari. Ti piace coinvolgerli nella tua vita privata, li inviti spesso a casa tua e vai a trovarli con una certa frequenza, ma non ti piace mischiare la vita familiare con quella lavorativa o con le tue amicizie. Nel rapporto con la tua mamma, sei sempre tu a dominare e lei, conoscendoti bene, evita di parlarti quando sei vittima di nervosismo e ira.



TORO - In famiglia hai un atteggiamento abbastanza mansueto e ti diletti spesso a cucinare gustosissimi e coloratissimi manicaretti per le persone care, rendendole più felici e gentili con te. Quando hai bisogno di denaro, non esiti a domandarlo ai tuoi genitori. Tuttavia, non sei altrettanto disponibile se qualcuno osa domandarlo a te. Rimani comunque un punto fermo per tutti: accogli e perdoni anche chi sbaglia. Della tua mamma adori l’istinto materno e protettivo, che è ben evidente anche in te.



GEMELLI - Tu sei la tipica persona che viene a scoprire dei compleanni dei suoi cari soltanto il giorno dopo, quando tua madre o zia o sorella ti chiamano per mostrare il loro disappunto sul tuo comportamento. Per te non c’è nulla di male e, tutto sommato, ti diverti nel fare la parte di chi osa non rispettare il codice della famiglia. Il rapporto con la tua mamma è molto divertente perché lei è convinta che tu non crescerai mai e tu te ne approfitti per chiederle di risolvere i guai che combini ogni tanto.



CANCRO - Per te la tua famiglia è sacra ed è con i tuoi cari che riesci a sfogarti per l’insensibilità di chi vi ferisce e vi fa piangere. Hai spesso nostalgia della tua infanzia e ti piace sfogliare album di vecchie foto per rivivere momenti molto emozionanti. Per te la tua mamma è il rimedio contro tutti i mali del mondo. A volte fai fatica a prendere delle decisioni importanti senza conoscere il suo parere e, a differenza di tanti altri Segni, per te è “normale” condividere con lei la tua vita privata.



LEONE - In famiglia ti piace dettar legge e, quando qualcuno si oppone alla tua volontà, mostri una forte insofferenza. Non ti piace mettere in mostra quello che non funziona nella vita familiare e cerchi sempre di enfatizzare l’amore e l’armonia che effettivamente vivi in tanti momenti. La tua generosità è ben nota all’intero parentado. Il rapporto con la tua mamma è pacifico, anche se qualche volta tendi a metterla in ombra pur di emergere tu con le tue straordinarie qualità (ereditate proprio da lei).



VERGINE - Sei sempre molto disponibile e presti attenzione alle esigenze familiari, spesso sacrificandoti e mettendole davanti ai tuoi impegni sociali e sentimentali. Però non riesci a tenere sotto controllo la tua tensione quando i bambini della famiglia devastano la tua casa, mettendo in subbuglio l’ordine da te creato. Le critiche verso i loro genitori (che solitamente sono tuoi fratelli o sorelle o cugini) non mancano. E non mancano nemmeno le critiche verso la tua mamma, che ti ripete spesso di addolcirti.



BILANCIA - Fratelli, sorelle, cugini e cugine rimangono spesso stupiti per il tuo atteggiamento calmo e imperturbabile, anche durante gli scontri familiari più accesi. La tua però non è proprio tolleranza del parentado, ma è più che altro un lasciar vivere e fregarsene dei problemi che non ti riguardano direttamente. Tentando di metter pace tra tutti, a volte rischi di creare l’effetto contrario. Apparentemente vai molto d’accordo con la tua mamma e la consideri una fantastica consigliera per il tuo look.



SCORPIONE - Senti un forte attaccamento per la tua famiglia: i tuoi parenti conoscono il tuo lato-ombra e sanno quando è il caso di stare in silenzio (ovvero per gran parte della giornata). È molto divertente osservarti in azione con i tuoi nipotini e cuginetti, soprattutto se ti disturbano quando stai dormendo o lavorando o studiando. Spesso li premi e li inviti a guardare insieme a te un film, come “IT - Il pagliaccio”. Con la tua mamma hai un rapporto speciale e le consenti persino di farti domande personali.



SAGITTARIO - A te piace parlare e così, quando in famiglia va tutto bene, ti vanti dei successi dei tuoi cari. Quando invece qualcosa va male, cerchi di intrattenere i tuoi interlocutori parlando d’altro perché qualcuno ti ha insegnato che “i panni sporchi si lavano in casa”. Il tuo affetto per la famiglia non è morboso e capita spesso che rinunci alle riunioni familiari per viaggiare in giro per il mondo. La tua mamma è felice di vederti sempre sorridere, ma qualche volta si stanca pure lei di sentirti parlare.



CAPRICORNO - Una delle cose che più ti piace fare in famiglia è parlare di eredità e mettersi d'accordo con tutto il parentado su come suddividere i beni. Ti sfugge però un piccolo dettaglio: le persone da cui dovresti ereditare qualcosa sono in vita e la tua mancanza di discrezione ti fa apparire insensibile agli occhi altrui. La tua mamma, come la maggior parte delle persone che ti conoscono, cerca sempre di comprendere le tue emozioni. Dirle “ti voglio bene” potrebbe essere un vero salto evolutivo per te.



ACQUARIO - Tu con la tua famiglia hai un rapporto molto libero e aperto. Non ti importa se i tuoi genitori decidono di trasferirsi in Australia oppure che tua sorella abbia deciso di prendere i voti oppure che tua zia invece abbia il desiderio di presentarti il suo nuovo toy-boy. Per te l’importante è che non invadano eccessivamente i tuoi spazi e la tua privacy. Con la tua mamma hai un rapporto amichevole. A volte lei non capisce le tue “stranezze”, ma pensandoci bene potresti averle ereditate proprio da lei.



PESCI - Quando in famiglia qualcuno ha bisogno d’aiuto, tu sei sempre lì in prima fila. Qualcuno spesso si approfitta della tua disponibilità e tu, nonostante le continue lamentele, non riesci a dire di no al “sangue del tuo sangue”. Porti sempre un pizzico di magia nella vita degli altri e i tuoi parenti son molto felici ogni volta che ti incontrano. La tua mamma potrebbe continuare a rimproverarti per il tuo disordine per tutta la vita, ma il tuo buon cuore supera il desiderio di rinfacciarle i suoi errori.