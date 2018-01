Oroscopo: i 12 segni e gli amori del passato

ARIETE - Non sei una persona particolarmente legata al passato e preferisci cogliere l’attimo presente, con tutta la sua bellezza. Gli amori del passato a volte tornano nella tua vita come dei fuochi di paglia: la passione brucia, ma si consuma sempre più in fretta e per te non è abbastanza. Quando chiudi una relazione, difficilmente fai un passo indietro e ti fa onore il fatto di non serbar rancore o astio nei confronti di qualcuno con cui hai condiviso momenti molto piacevoli e importanti della tua vita.



TORO - Sei una persona molto paziente ma, una volta esaurita questa pazienza, non c’è nulla che ti possa smuovere dalla tua posizione: questo è quello che ti succede con i tuoi amori del passato. Sono finiti e se non fanno più parte della tua vita c’è un motivo, che tu ricordi sempre molto bene. Le minestre scaldate non ti piacciono e difficilmente riapri una storia ormai chiusa. Quella che rimane sempre viva invece è la gelosia nei confronti di una persona che un tempo è stata “tua”: devi ammetterlo!



GEMELLI - A te piace giocare e a volte il tuo giocattolo preferito sono i sentimenti delle persone, inclusi gli amori del tuo passato. Ti diverti a stuzzicare le persone che hai frequentato settimane, mesi o anni fa, noncurante del fatto di averle fatte soffrire. Riesci sempre a comportarti “come se nulla fosse” e la cosa sorprendente è che spesso riesci a convincere gli altri della tua buonafede, strappando un bacio ancora per poi risparire. Non stupirti se gli amori del passato non parlano bene di te!



CANCRO - Ogni volta che pensi ai tuoi amori del passato ti viene da piangere. Anche se una storia finisce, le tue emozioni rimangono vive e spesso ferite. Per riuscire a staccarti da una persona con cui hai condiviso momenti di intimità, per te è fondamentale trovarne un’altra a cui dedicarti con tutto il tuo cuore. “Chiodo schiaccia chiodo” con te sembra funzionare. La tentazione di riaprire una storia passata c’è sempre ma, se vuoi, sai essere incredibilmente resistente anche di fronte alle provocazioni!



LEONE - Gli amori del passato per te sono dei trofei, da mostrare con orgoglio anche alle tue nove conquiste. In fondo lo fai semplicemente per suscitare la gelosia di chi sta al tuo fianco e sentirti sempre più importante. Il tuo orgoglio è troppo forte per riaprire con facilità una storia chiusa, soprattutto se è stata una storia importante. E, sempre per orgoglio, non mostri mai le tue ferite e, se ti capita di incontrare per caso un vecchio amore, ti comporti come se non ti avesse mai fatto soffrire.



VERGINE - Nella tua vita c’è sempre un amore passato che ti ha fatto soffrire e che ti ha portato a chiuderti e a non mostrare facilmente le tue emozioni agli altri. Anche se non lo dai a vedere, il tuo legame col passato è forte e ti condiziona nelle tue frequentazioni, spesso impedendoti di portare avanti relazioni che avrebbero grandissime potenzialità. Il ritorno degli amori passati ti mette paura e, anche se una parte di te vorrebbe riprovarci, è quasi sempre la razionalità ad avere il sopravvento.



BILANCIA - Hai avuto talmente tanti amori che non riesci a ricordarli tutti. Ti piace mantenere un buon ricordo delle persone che hai frequentato, ma spesso i tuoi sentimenti sono stati così superficiali da non creare un legame duraturo nel tempo. I grandi amori della tua vita però, quelli che ti hanno fatto innamorare, hanno sempre un posticino nel tuo cuore e, anche se li hai rimpiazzati con qualcun altro, mantieni con loro un rapporto amichevole e spesso è molto alta la possibilità che diventiate amanti!



SCORPIONE - Ogni amore che incontri rimane legato a te per tutta la vita. Per te il passato molto spesso è più importante del presente e ricordi molto dettagliatamente i motivi per cui sono iniziate e poi finite tutte le tue relazioni. L’amore si trasforma spesso in rancore ed è quindi difficile tornare insieme ad una persona del passato, se non per litigare o per trascorrere una notte di sesso in memoria dei vecchi tempi. La cosa che più ti tormenta sono comunque gli amori passati di chi sta insieme a te!



SAGITTARIO - Nonostante la tua curiosità e la tua propensione al pettegolezzo sulla loro attuale situazione sentimentale, tu agli amori del passato non ci pensi seriamente. Sono piacevoli parentesi ormai chiuse della tua vita e per te è fondamentale liberare spazio per nuovi amori e nuove avventure. Quelli che ricordi più intensamente sono quelli con cui c’è stata una fantastica intesa sessuale e con loro ti piacerebbe sempre ripetere l’esperienza, senza impegno e senza promesse che non sapreste mantenere.



CAPRICORNO - Non si può sicuramente dire che parlare d’amore sia il tuo forte. Se hai messo fine ad una relazione ci son stati dei motivi che hai analizzato molto dettagliatamente ed è quasi impossibile che tu cambi idea o che decida di riprovarci, pur mantenendo un rapporto civile col tuo amore passato. Quello che nascondi è invece che ci son stati degli amori che ti hanno fatto soffrire tanto e la sola idea di rincontrarli per caso ti mette agitazione: di cosa hai paura? I ritorni di fiamma non fanno per te.



ACQUARIO - Tu spesso fai confusione tra passato, presente e futuro. Ti piace l’idea della relatività del tempo e certi amori per te non saranno mai passati per il semplice fatto che rimarranno sempre in sospeso. Solitamente preferisci sparire senza dare spiegazioni invece che prendere la decisione di troncare definitivamente una relazione (obbligando gli altri a prenderla al tuo posto). La cosa straordinaria è che, nonostante la tua impermanenza, i bei sentimenti dei tuoi amori passati rimangono permanenti.



PESCI - Il pensiero degli amori del passato per te è sempre molto romantico. Ti piace guardare le tue vecchie foto e ricordare i bei momenti trascorsi insieme, poi però ti ricordi anche quanto ti hanno fatto soffrire e chiudi l’album dei ricordi o strappi le foto in minuscoli pezzetti. Con te i ritorni di fiamma non sono mai da escludere e capitano proprio quando nessuno ci scommetterebbe un centesimo. Del resto, non è tua abitudine mettere limite al destino o alle tue emozioni, che ti sorprendono sempre.