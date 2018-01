Oroscopo: i 12 segni e gli amori clandestini

ARIETE - LEI come amante – Non ti piacciono le bugie e i sotterfugi però, di fronte ad una passione che brucia ardentemente, difficilmente riesci a tirarti indietro. Come amante sei ingestibile e solitamente le tue relazioni clandestine hanno la durata di un fuoco di paglia.

LUI come amante – Quando ti invaghisci di una donna, non ti importa se sia impegnata oppure no: sei pronto a combattere pur di conquistarla. Per un breve tempo, inizialmente, puoi accettare una storia clandestina. Poi però pretendi l’ufficializzazione della relazione.



TORO - LEI come amante - Il ruolo di amante non ti si addice assolutamente. Tu sei possessiva e non sei disposta a condividere niente con nessuno, figuriamoci l’oggetto del tuo amore! Una forte attrazione fisica potrebbe però spingerti a ricoprire questo ruolo con sofferenza.

LUI come amante – Sei uno degli amanti più passionali e carnali presenti sul mercato, ma cerchi di evitare di ritrovarti in questa posizione perché la trovi scomoda e sconveniente: il più delle volte infatti, per diventare l’amante di una donna, dovresti tradirne un’altra!



GEMELLI - LEI come amante – Per te l’amore è sempre un gioco e ti piace stuzzicare gli uomini impegnati, anche se nella maggior parte dei casi non concludi nulla di concreto. Nessuno riesce a controllarti. È difficile prenderti in giro e sei sempre tu che non mantieni le promesse.

LUI come amante – Non c’è cosa più divertente per te che far innamorare una donna già impegnata. Le relazioni clandestine ti intrigano e ti eccitano e nella maggior parte dei casi sei proprio tu ad andarle a cercare. La verità è che tenti di scappare dall’amore vero!



CANCRO - LEI come amante – Per te è difficile distinguere l’amore dal sesso e perciò ti innamori perdutamente quasi sempre dell’uomo di cui diventi l’amante. Ed è proprio in questi casi che dimostri di non essere affatto debole e di saper combattere in nome delle tue emozioni!

LUI come amante – Come amante richiedi molte attenzioni e non riesci a soddisfare del tutto il bisogno di coccole e tenerezza. Non è un ruolo che ti si addice e, quando capita, tormenti la tua donna fino allo sfinimento affinché lasci al più presto il suo attuale compagno.



LEONE - LEI come amante – Tu non vuoi essere seconda a nessuno. Sei la tipica amante “pazza” e di punto in bianco potresti decidere di andare a rivelare tutto alla fidanzata ufficiale del tuo amante, senza preavviso. In amore per te tutto è lecito, anche rubare i fidanzati altrui.

LUI come amante – Ti piace pensare che una donna impegnata commetta qualche follia pur di stare tra le tue braccia, anche solo per una sera. Ed è solo per una sera che tu sei disposto a fare l’amante perché le situazioni poco cristalline spengono ogni tua passione.



VERGINE - LEI come amante – Sei una donna discreta e a tanti uomini potrebbe far comodo avere un’amante come te: angelo in apparenza e diavolo sotto le coperte. Il rischio che corri nelle storie clandestine è di non soddisfare mai del tutto i tuoi bisogni emotivi: anche tu li hai!

LUI come amante – Non ti piace l’idea di stare in intimità con una donna che ogni giorno condivide il letto con un altro uomo. Inoltre non sapresti come gestire una situazione clandestina e preferisci evitare il problema all’origine, talvolta reprimendo i tuoi desideri.



BILANCIA - LEI come amante – Per te è difficile restare sola e, se diventi l’amante di qualcuno, lo fai con molta leggerezza perché nella maggior parte dei casi hai già un fidanzato ufficiale. Sai mentire meglio di qualsiasi altra donna , soprattutto sei di amanti ne hai due o tre.

LUI come amante – Il ruolo di amante non ti pesa, ma preferisci sempre avere qualche alternativa e non ti concedi in modo esclusivo a chi ti considera solo una seconda scelta. Sei il tipico amante di cui una donna si innamora follemente, stravolgendo la sua vita.



SCORPIONE - LEI come amante – Inizialmente potresti sembrare l’amante perfetta: misteriosa, passionale e incredibilmente sexy. Dopo che ti coinvolgi emotivamente però diventi esigente e gelosa: ti si vede minacciare il tuo amante di rovinargli la vita se non fa tutto ciò che vuoi!

LUI come amante – Tutto ciò che è clandestino ti affascina e ti attira. Tuttavia, anche quando rivesti il ruolo di amante, tendi a costruire rapporti morbosi, passionali e intensi. Se la tua amante non dovesse scegliere di stare solo con te, la vendetta è assicurata.



SAGITTARIO - LEI come amante – Sei una donna passionale e non rinunci ai piaceri della vita perciò, tra un viaggio e l’altro, può capitarti di rivestire il ruolo di amante con molta disinvoltura. Pretendi però estrema chiarezza e onestà da parte di chi vive questa passione con te.

LUI come amante – Fare l’amante potrebbe essere divertente per te, ma cessa di esserlo nel momento in cui la donna in questione inizia ad affezionarsi troppo a te. A te infatti piace l’idea di vivere un’avventura travolgente e disinibita, con passione e spensieratezza!



CAPRICORNO - LEI come amante – Sembra assurdo, ma come amante riesci a lasciarti andare più che come fidanzata! Questo succede perché nelle situazioni clandestine non hai paura delle emozioni e pensi di averle sotto controllo. Diventare l’amante del capo può essere molto stuzzicante.

LUI come amante – In amore ti piace avere il controllo della situazione e nel ruolo di amante verresti a perdere questa possibilità. È per questo che cerchi di evitare di essere coinvolto in situazioni troppo ambigue. Ti senti già abbastanza stressato dalla tua fidanzata.



ACQUARIO - LEI come amante – La tua poca chiarezza nella definizione di un legame rischia di farti ricoprire il ruolo di amante anche quando tu vorresti essere fidanzata. Come amante sei incostante e non sei assolutamente disposta a fare promesse in cambio di una storia clandestina.

LUI come amante – Per uno che non vuole legami come te, una storia clandestina può essere la soluzione ideale perché ti lascia libero, non ti vincola e non ti impegna. Se però ti accorgi che la tua amante vuole da te qualcosa in più, sparisci e fuggi via a gambe levate!