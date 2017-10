Oroscopo: i 12 Segni alle prese con lo shopping

ARIETE - Per te lo shopping, a lungo andare, potrebbe essere noioso. Non ti piace girare tra i negozi e perdi facilmente la pazienza se non trovi qualche indumento della tua taglia o se arrivi in un negozio quando hanno terminato quello che volevi acquistare. Potresti girare tutti i negozi della tua città fin quando non trovi quello che avevi in mente: raggiungere il tuo obiettivo, anche se si tratta di acquistare un determinato oggetto, è la cosa più importante e l’elemento “sfida” serve a motivarti.



TORO - Solitamente sei una persona conservatrice e non ami spendere il tuo denaro per cose inutili ed effimere. È tua abitudine però colmare con lo shopping qualsiasi tua carenza affettiva. Se pensi di non ricevere abbastanza coccole o attenzioni dagli altri oppure se ti senti triste, ti concedi un cibo raro, raffinato, pregiato e gustoso oppure un capo di abbigliamento costoso e confortevole. Per te la comodità è sacra e, pur di non rinunciarci, sei capace di spendere anche delle cifre esose di denaro.



GEMELLI - Qualcuno dovrebbe insegnarti che i soldi non sono noccioline e che dovresti essere un po’ più prudente nelle tue spese, soprattutto quando ti trovi in momenti di ristrettezze economiche. Per te però è troppo difficile resistere alle tentazioni dello shopping: magari rinunci ad acquistare una cosa troppo costosa però ne acquisti dieci che, tutte insieme, superano l’importo di quella a cui hai rinunciato. Le strategie di marketing dei venditori più astuti hanno totalmente effetto su di te. Attenzione!



CANCRO - Sei una persona generosa e romantica. Per questo fare shopping per te significa principalmente acquistare qualcosa che possa rendere felici le persone a cui vuoi bene (e tu vuoi bene a tutta la famiglia). Ti piace avere qualche capo firmato perché ti aiuta ad avere maggiore sicurezza. Entrare in negozi lussuosi ti fa sentire importante, anche se solo per qualche minuto. Se non puoi permetterti spese troppo elevate, non entrare nel panico e non lamentarti: puoi andare a far shopping con la mamma!



LEONE - Lo shopping è sicuramente uno dei tuoi passatempi preferiti. Ti piace metterti in mostra e appena entri in un negozio le commesse ti temono perché fai mettere il negozio sottosopra pur di trovare quello che desideri. Non dai limiti alle tue spese, soprattutto se si tratta di indumenti dai colori sgargianti oppure di gioielli o di oggetti maestosi e rari da trovare altrove. Ti diletti spesso a visitare anche negozi d’arte o ad acquistare pezzi d’antiquariato per arredare la tua sontuosa abitazione.



VERGINE - Prima di fare shopping, tu hai bisogno di fare bene tutti i tuoi calcoli per capire che tipo di spese ti puoi concedere e per scegliere la forma di pagamento più idonea al tuo caso. Per te è quasi impossibile sgarrare col denaro e fai le tue spese con estrema cautela. Sei a conoscenza di tutti gli sconti e di tutte le offerte della tua città. C’è un unico settore in cui ti lasci andare ed è quello medico e paramedico: le farmacie sono sicuramente tra le migliori beneficiarie delle tue spese pazze.



BILANCIA - Fare shopping per te significa essenzialmente fare qualcosa per agevolare la tua bellezza. Le profumerie ti attirano come calamite e riescono a farti spendere più di quanto qualsiasi persona potrebbe soltanto immaginare. Adori trascorrere le ore nei negozi a provare vestiti di tante tipologie diverse e perderti nelle tue indecisioni sull’acquisto di un capo piuttosto che un altro. Sei la persona di fiducia che tutti scelgono per essere accompagnati nel fare piacevolmente compere di ogni tipo insieme.



SCORPIONE - Quando vai a fare shopping, vorresti acquistare tutto quello che ti piace, ma allo stesso tempo vorresti non dover spendere un soldo e trovare un escamotage per ottenere gratuitamente quello che desideri. Solitamente ti piacciono delle cose che altre persone non guarderebbero nemmeno e perciò ti capita molto raramente che siano finiti i capi della tua taglia o del tuo colore preferito. Quando pensi che qualcosa costi più del suo valore, provi ad usare la tua arte persuasiva per ricevere uno sconto.



SAGITTARIO - Per te lo shopping deve essere un momento di svago e detesti accompagnare a far shopping persone che lo vivono con stress e tensione. Ti piace specchiarti nei camerini dei negozi e a volte ti provi dei capi per il semplice gusto di far ridere e divertire chi ti accompagna. Ti piace anche sorprendere gli altri con dei regali inaspettati, acquistati sul momento. E anche se nessuno se ne accorge, tu sai perfettamente quanti soldi hai a disposizione per i tuoi acquisti (e poi c’è la carta di credito!).



CAPRICORNO - Fare shopping per te può essere considerata una vera tortura. Per te lo shopping andrebbe fatto soltanto per le cose essenziali, ossia tutte quelle cose che possono rendere più confortevole la tua attività lavorativa. Tendenzialmente vai a fare acquisti sempre negli stessi negozi, che sono abbastanza classici e tradizionali. Pensi che aspettare i saldi sia la scelta più intelligente per soddisfare le esigenze del tuo look. Dopo tanta fatica sul lavoro, perché non concedersi un regalino ogni tanto?



ACQUARIO - Secondo la tua visione alternativa della vita, fare shopping è un’attività che si potrebbe serenamente evitare. Per te è impensabile perdere il tuo tempo in fila alle casse per pagare qualcosa di cui, se ci pensi bene, potresti anche fare a meno. Preferisci spendere il tuo denaro per altre cause, che spesso non ti portano ad accumulare nulla di materiale. Quando vuoi concederti qualche sfizio, preferisci negozi e marchi equosolidali, che possibilmente devolvano parte del ricavato in beneficenza.



PESCI - Tu sei la tipica persona che va a fare shopping per comprare una cosa in particolare e torna a casa con tantissime altre cose che non hanno nulla a che fare con quella. Se ti dimentichi cosa volevi acquistare, probabilmente non era così necessario come dicevi. Ti piace comunque perderti nei centri commerciali e talvolta ti lasci ingenuamente fermare anche da chi vuole farti proposte d’acquisto ambigue e poco convenienti. Ricordati sempre di contare il resto quando sei alla cassa di ogni negozio!