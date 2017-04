Oroscopo e spezie: il nostro lato piccante segno per segno

Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno 1 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno ARIETE - La sua spezia è indubbiamente il peperoncino 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno TORO - I chiodi di garofano 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno GEMELLI - Vanno pazzi per la lavanda 4 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno CANCRO - La spezia scelta per te è la cannella 5 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno LEONE - La sua spezia è sicuramente una delle più preziose: lo zafferano 6 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno VERGINE - L'ideale è il cardamomo 7 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno BILANCIA - Tra gli aromi associati al tuo segno c’è il timo. 8 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno SCORPIONE - Tra le erbe e le spezie associate al tuo segno spicca l’aloe 9 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno SAGITTARIO - Un'attrazione per lo zenzero 10 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno CAPRICORNO - Il tuo ideale è la melissa 11 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno ACQUARIO - Tra le spezie associate al tuo segno ci sono i semi di anice. 12 di 12 Istockphoto Istockphoto Zodiaco: le spezie "giuste" segno per segno PESCI - La tua spezia è la noce moscata leggi dopo slideshow ingrandisci

“Cannella bruna e calda quanto la pelle per aiutarti a trovare qualcuno che ti prenda per mano. Seme di coriandolo, sferico come la terra, per farti vedere chiaro. Trigonella contro la discordia. Zenzero per il coraggio profondo di chi sa quando dire no”. Nella favola della Maga delle Spezie si inizia a comprendere quali sono i molteplici usi che si possono fare delle spezie.

Di origine principalmente orientale, non tutti sanno che, oltre per insaporire cibi e bevande, sin dall’antichità le spezie sono state usate per curare il benessere della persona nel campo della medicina e delle cure cosmetiche oppure per preparare filtri amorosi e pozioni magiche. Tra polveri colorate e olii essenziali, abbiamo oggi l’imbarazzo della scelta e possiamo abbinarle tra loro con fantasia e creatività.



ARIETE - La tua spezia è indubbiamente il peperoncino. Puoi scegliere tra tante varietà, ma il tuo preferito è il chilly rosso, che viene spesso utilizzato anche come ornamento o portafortuna. È una spezia piccante e vivace, proprio come te. Puoi usarlo per condire qualsiasi piatto e puoi trovare in commercio persino il cioccolato al peperoncino. Oltre ad avere un gusto a cui non sai resistere, ha benefiche proprietà antiossidanti, antibiotiche e antibatteriche. Non abusarne se inizi a sentire bruciori sparsi per il corpo!



TORO - I chiodi di garofano sono considerati un afrodisiaco naturale e non possono che essere associati al tuo segno. Puoi utilizzarli per degli infusi profumati oppure per condire piatti sia dolci che salati. Rientrano tra gli ingredienti del vin brûlé. Da antichi testi pare che i chiodi di garofano, cotti in una tazza di latte, stimolino le forze di Venere. Vengono spesso sfruttati per le loro proprietà analgesiche e funzionano anche in caso di mal di denti. Inoltre possono esserti utili in caso di affaticamento mentale.



GEMELLI - Tra le spezie del tuo segno c'è la lavanda. Nei tuoi armadi non possono mancare i sacchetti profumati di colore blu-violetto, che lasciano una piacevole sensazione di pulito ai vestiti. Un modo alternativo per usufruire dei benefici della lavanda è quello di prepararne un infuso o aggiungerla all'acqua del bagno. Sin dall’antichità veniva utilizzata come erba sacra e portafortuna. Gli Egizi ne sfruttavano le proprietà antibatteriche. Qualche goccia di olio essenziale aiuta in caso di nervosismo e concilia il sonno.



CANCRO - La spezia scelta per te è la cannella. Si può trovare sotto forma di stecche oppure in polvere. Nel medioevo era una spezia molto costosa e pregiata e veniva regalata ai re e alle regine per simboleggiare il loro prestigio. Il suo utilizzo oggi è versatile, ma si ritrova prevalentemente nei dolci oppure come aroma per le bevande. Oltre ad avere un gradevole e intenso profumo, ha delle benefiche proprietà calmanti e dimagranti. Il pensiero di mangiare una torta con effetto dimagrante può essere un’idea molto gustosa!



LEONE - La tua spezia è sicuramente una delle più costose: lo zafferano, la spezia rossa che si trasforma in oro. Ha una storia molto antica e furono gli Arabi a diffonderlo in tutto il mondo, anche per uso cosmetico e colorante. Secondo i greci, i fiori di zafferano servivano da giaciglio a Zeus, il re degli dei. A te piace perché è prezioso e puoi utilizzarlo per insaporire e colorare i tuoi piatti – primo tra tutti il risotto alla milanese! Forse però non sai che può avere anche effetti calmanti e benefici sul tuo umore.



VERGINE - Per te è stato scelto il cardamomo, una delle spezie indiane utilizzate come ingredienti per il curry. Si presenta sotto forma di piccoli baccelli e il suo gusto è molto intenso. Nel Kashmir le spose portano i semi di questa spezia incastonati nei loro gioielli. In India invece pare che venga utilizzato anche come antidoto contro il morso di serpenti velenosi. Puoi utilizzarlo per insaporire le pietanze e per aromatizzare il caffè o il cioccolato. Tradizionalmente gli vengono attribuite anche proprietà afrodisiache!



BILANCIA - Tra gli aromi associati al tuo segno c’è il timo. Nei tempi antichi i soldati sfruttavano le proprietà del timo per effetti benefici sia sul loro corpo che sul loro animo. Pare infatti che questa spezia rinvigorisca e infonda coraggio, il coraggio di scegliere che spesso ti manca. Oggi è la spezia più diffusa nella cucina nordamericana. Puoi utilizzarlo per insaporire diversi piatti, dal pollo arrosto alle zuppe di pesce. Sono tante anche le proprietà mediche di questa spezia e risulta essere un potente antisettico.



SCORPIONE - Tra le erbe e le spezie associate al tuo segno vi è l’aloe: uno dei prodotti naturali più utilizzati al mondo. Le proprietà di questa pianta sono tante. Puoi usarlo come integratore alimentare, come lenitivo, depurante, antitumorale e tanto altro. Puoi bere il succo estratto dalle foglie oppure prepararne l’infuso. È efficace anche per la cura dei capelli e della pelle, dall’eritema alle ustioni. Pare che i suoi benefici siano noti da oltre 4000 anni e che fosse uno dei prodotti di bellezza utilizzati da Cleopatra!



SAGITTARIO - Sei fortemente attratta dal fascino orientale e la tua è una spezia che oggi va tanto di moda: lo zenzero. È una radice ma lo trovi facilmente anche in polvere. Spolverato o grattugiato sulle pietanze, lascia un insolito gusto piccante. Ed è per questo che sei una grande amante della tisana allo zenzero. Lo puoi utilizzare come antinfiammatorio o analgesico e ne conosci gli effetti stimolanti, energizzanti ed eccitanti. In India veniva masticato prima della preghiera per rinfrescare l’alito ed elevarsi al divino.



CAPRICORNO - La spezia scelte per te è la melissa, il cui nome deriva dal greco e significa miele. Melissa era la ninfa di cui si innamorò Apollo e a questo nome sono associate donne sagge e ricche di virtù. La melissa è nota per le sue proprietà rilassanti e viene sfruttata per le calde tisane che conciliano il sonno e placano l’ansia. Puoi usarla anche per insaporire le insalate o come aroma per i liquori. È un buon antivirale, tonificante per viso e corpo ed è molto utile per rinvigorire l'organismo e allontanare la malinconia.



ACQUARIO - Tra le spezie associate al tuo segno, ci sono i semi di anice. Ne esistono di tre varietà: anice verde, stellato e pepato. Ha un effetto digestivo e antigonfiore molto apprezzato e va assunto come infuso. Puoi usarlo anche per insaporire dolci o liquori. Un utilizzo eccessivo di questa spezia però può essere tossico. Pare che in passato l’anice, polverizzato e mescolato al miele, venisse usato come unguento per massaggiare il corpo della persona amata e propiziare così sublimi momenti d'amore. Non ti resta che provare!



PESCI - La tua spezia è la noce moscata. Questa spezia tropicale dal sapore raffinato è molto conosciuta, oltre che per insaporire i cibi, per le sue proprietà curative e afrodisiache. In cucina è adatta per insaporire tantissime varietà di piatti, dalle creme dolci alle verdure (e persino i tortellini). L’ideale è grattugiare finemente la noce sulle pietanze. Un uso eccessivo può provocare allucinazioni o alterazioni della coscienza e, con Nettuno sul tuo segno, devi fare doppiamente attenzione a questi effetti collaterali.