Oroscopo: come si comportano i 12 segni alle prese con i fornelli

ARIETE - Anche quando si tratta di mangiare, non ami perdere tempo e difficilmente trascorri ore e ore ai fornelli per accontentare i tuoi commensali. Preferisci preparare qualcosa di sbrigativo, con il massimo dell’impegno perché vuoi comunque fare una bella figura. Non sei particolarmente fiscale nemmeno nell’impiattamento e, se necessario, per alcune pietanze ti aiuti con le mani e metti da parte le posate. Mangi velocemente, senza fare capricci sugli ingredienti o sulle modalità di cottura del cibo.



TORO - Per te tutto ciò che ha a che fare con la cucina è sacro. Non sei mai a corto di provviste e accontenti tutti con abbondanti porzioni di piatti succulenti e saporiti. Ti piace cucinare e lo fai con amore e passione. Ti piace altrettanto mangiare e non trattieni le tue emozioni ogni qualvolta assapori qualcosa che allieti prima il palato e poi lo spirito. Tu, col cibo, fai l’amore. Uno dei tuoi sogni nel cassetto è andare in un ristorante stellato: la consideri un’irrinunciabile esperienza sensoriale.



GEMELLI - Una persona sempre in movimento come te non ha orari né tantomeno regole fisse in cucina: potrebbe capitarti di pranzare in un ristorante lussuoso così come di andare in un fast-food oppure di accontentarti di un frutto o uno yogurt da mangiare in macchina mentre ti sposti da una parte all’altra. Se hai degli ospiti a casa però, riesci sempre a sorprenderli preparando dei piatti molto sfiziosi e saporiti. I tuoi sofisticati impiattamenti fanno apparire invitanti anche i piatti più semplici.



CANCRO - In cucina sei molto tradizionale e non ti piace mangiare in solitudine: preferisci decisamente banchettare col parentado riunito. Nella tua dispensa non possono mancare biscotti e cioccolatini di tante varietà, da consumare nei momenti della giornata in cui ti senti più triste. Nella tua cucina non possono mancare tovaglie o grembiuli coloratissimi. Non sempre hai voglia di cucinare piatti sfiziosi ma, se si tratta di preparare qualcosa per i tuoi amati cani o gatti, non ti tiri mai indietro.



LEONE - Sei una persona troppo dinamica per passare troppo tempo in cucina, sia per stare ai fornelli che per mangiare. I tuoi piatti potrebbero non essere eccezionali, ma se i tuoi commensali non vogliono farti arrabbiare, è necessario che si complimentino ugualmente con te. Acquisti cibo di alta qualità e possibilmente col marchio ben in vista. La tua tavola è sempre apparecchiata in maniera maestosa e vistosa: ti piace usare piatti colorati e posate cromate, che catturino l’attenzione dei tuoi ospiti.



VERGINE - Nella tua cucina tutto ha un ordine ben preciso e negli scafali si possono trovare varie confezioni di cibo disposte parallelamente l’una all’altra, in modo da ottimizzare gli spazi. Quando cucini, segui alla lettera le ricette che ti vengono proposte, o che hai cercato su internet, e ti innervosisci se qualcuno osa suggerirti qualche piccola variante. Non ami i cibi troppo grassi e solitamente scegli un’alimentazione salutare (spesso vegetariana), prediligendo qualsiasi tipo di verdura color verde.



BILANCIA - La cucina per te è un ambiente che merita molta attenzione: detesti che ci sia odore di fritto o di pietanze dalla fragranza troppo intensa. I rappresentanti del tuo Segno sono tra i migliori clienti delle aziende di deodoranti per la casa. Tutto segue un ordine cromatico che richiama in te il suono una dolce sinfonia o le immagini di un’opera d’arte. Anche quando mangi, è importante che l’aspetto del tuo cibo sia invitante altrimenti lo scarti a priori. A casa tua è vietato mangiare con le mani.



SCORPIONE - La cucina non è il tuo habitat ideale, soprattutto perché di solito necessita di una buona illuminazione. Cucinare richiede una pazienza che tu non riesci a raggiungere nemmeno dopo due ore di meditazione. Spesso sei a corto di provviste e raramente conservi delle confezioni aperte a metà. Nei tuoi scaffali non possono mai mancare spezie di ogni tipo, che servono a rendere più saporite le pietanze che prepari. Spesso ti diletti a far passare per tuoi alcuni piatti cucinati dalla rosticceria di fiducia.



SAGITTARIO - Andando in giro per il mondo, hai imparato tante deliziose ricette: il problema è che pensi di essere un fenomeno in cucina e le riproponi con grande entusiasmo ai tuoi amici, che il più delle volte non hanno il coraggio di dirti che preferirebbero ordinare una pizza a domicilio. Nella tua dispensa si può trovare di tutto, dal burro di arachidi che ti ha portato un amico dall’America allo zafferano più costoso che si trova in commercio. Se hai fame, non conosci orario: è sempre l’ora di un buon toast.



CAPRICORNO - Tendenzialmente non hai molto tempo da dedicare ai fornelli e, la maggior parte delle volte, mangi qualcosa al volo (spesso ti accontenti di un frutto) mentre sbrighi delle pratiche di lavoro al computer. Nella tua scrivania ci sono tutte i volantini con tutte le offerte dei supermercati più vicini e, prima di fare la spesa, fai un’accurata lista di quello che devi prendere per risparmiare. Non ami andare a pranzo o a cena fuori, a meno che qualcuno ti inviti ad una festa con buffet illimitato.



ACQUARIO - Non conosci regole, nemmeno in cucina. Non vuoi orari prestabiliti e può capitarti di pranzare alle 15 così come di cenare alle 19 o fare un unico pasto alle 16.30. I cibi pronti (quelli da scaldare in padella) sono il tuo cavallo di battaglia, ma in occasione di qualche cena importante riesci a sorprendere i tuoi ospiti con dei piatti all’altezza di uno chef stellato. Nella tua cucina regna il disordine e spesso ti dimentichi di lavare i piatti, facendo innervosire i tuoi eventuali conviventi.



PESCI - Poiché vivi con la testa fra le nuvole, non di rado esci di casa scordandoti i fornelli accesi o lasciando inavvertitamente aperto il frigorifero. Chi vive con te, sa che deve far attenzione alle tue sbadataggini. Ti fai però perdonare organizzando delle simpatiche e romantiche cenette con gli amici o col partner. In cucina hai molta fantasia, inventi ricette favolose, ma sbagli spesso con le dosi del sale o dello zucchero. Nella tua dispensa non mancano mai le ultime merendine uscite in commercio.