Oroscopo: bisticciare come Zodiaco comanda

ARIETE - Per te litigare è un po’ come scambiare due chiacchiere tra amici. Tu ti arrabbi molto facilmente e reagisci subito in modo furente, scatenando lo scontro. È nello scontro che infatti riesci a conoscere a fondo la persona che hai di fronte. Le tue liti però svaniscono con la stessa velocità con cui nascono e hai il grandissimo vantaggio di non provare rancore verso i tuoi ex-avversari. Litigare ti aiuta a rendere meno piatte relazioni. Del resto, appartieni al segno dei guerrieri dello zodiaco!



TORO - Litigare con te può essere veramente snervante. Una volta che qualcuno ti fa perdere la pazienza (e non è semplice), affronti lo scontro in modo molto istintivo e spesso anche aggressivo. Una volta che si arriva alla lite, la tua comprensione scompare e diventi una persona dura e testarda. In ogni tuo litigio traspaiono la tua gelosia e possessività. Ritrovare la calma può essere ancora più difficile e hai bisogno di un tempo molto lungo prima di poter riavere un rapporto civile col tuo avversario.



GEMELLI - Quando litighi, diventi insopportabile e offendi il tuo avversario con cattiveria. La tua intelligenza infatti ti fa capire subito quali sono i punti deboli e le ferite aperte della persona che hai di fronte. Non bisogna dar retta a tutto ciò che dici quando sei sotto il controllo della rabbia perché altrimenti nessuno riuscirebbe a far pace te. Chiedi scusa abbastanza facilmente ma, nella maggior parte dei casi, non ci credi nemmeno tu e lo fai solo perché ti conviene mantenere dei buoni rapporti.



CANCRO - Le tue continue lamentele e la tua immensa suscettibilità ti portano spesso a litigare con le persone che osano urtare la tua sensibilità. Sei una persona molto permalosa e ti piace fare la vittima e far sentire la persona che hai davanti in colpa per il semplice fatto di averti ferito. Tuttavia, non dici sempre le cose in faccia e, anche se apparentemente trovi un punto d’accordo, dentro di te continui a covare un grande rancore per la persona che ti ha fatto litigare e, ovviamente, piangere.



LEONE - Non ti piacciono le provocazioni e quando qualcuno esagera il tuo ruggito si può sentire dall’altra parte del mondo. Sei una persona molto istintiva e ti innervosisci abbastanza facilmente. Vorresti che gli altri vedessero in te una figura autorevole e che ti ubbidissero senza bisogno di arrivare ad un vero e proprio scontro. Ma, se questo non accade, non ti tiri indietro e affronti il tuo avversario con coraggio e lealtà, due delle tue caratteristiche per cui mostri sempre una grande fierezza.



VERGINE - Più che litigare, a te piace punzecchiare gli altri e continui fin quando non raggiungono il limite della sopportazione. E allora sembra che al litigio abbiano dato inizio loro e non tu. Quando litighi riesci a mostrare un grande distacco e non dai la soddisfazione al tuo avversario di vederti soffrire o piangere. Preferisci rispondere con delle parole pungenti e ciniche. Potresti rimanere imperturbabile anche di fronte a qualcuno che, esasperato, urla oppure ti lancia degli oggetti addosso.



BILANCIA - Tu odi litigare. Non riesci proprio a concepire perché le persone litighino e, anche se qualcuno ti sfida o ti provoca, cerchi di indossare la maschera della diplomazia e fare buon viso a cattivo gioco. Per te non è indispensabile dire la verità e preferisci dire qualche piccola bugia a fin di bene. Non ti rendi conto che però, cercando di accontentare sempre tutti, in realtà non accontenti mai nessuno e fai sentire ancora più a disagio le persone che litigano anche in nome dei tuoi diritti.



SCORPIONE - Sei una persona estremamente diffidente e sospettosa: litigare con te è facile. Basta toccare uno di quei tasti (e sono tanti) che urtano la tua sensibilità oppure invadono la tua privacy. Quando litighi scoppia il finimondo: perdi totalmente il controllo e le tue urla sono talmente forti da mettere paura a chiunque ti stia intorno. E non ti importa se hai ragione oppure no: in ogni caso tu giuri e spergiuri che, qualsiasi sia il motivo della lite, non sia colpa tua. E incolpi sempre gli altri.



SAGITTARIO - Litigare con te porta allo sfinimento la persona che hai di fronte. Sei una persona passionale e quando litighi metti impeto in ogni tuo gesto e ogni tua parola. Sono proprio le tue parole ad essere petulanti per il tuo avversario: tu vuoi avere ragione a tutti costi e, pur di non ammettere di essere dalla parte del torto, ti inventi spiegazioni tanto fantasiose quanto fastidiose. Un litigio con te potrebbe non conoscere fine e spesso il tuo rivale si arrende solo per non sentirti più parlare.



CAPRICORNO - Non si capisce mai se vuoi arrivare allo scontro oppure no perché, quando ti arrabbi, diventi di ghiaccio: nulla ti turba e nulla ti scalfisce. Non accetti di ragionare con la persona che hai davanti e ti ostini a portare avanti le tue motivazioni con grande testardaggine. Vorresti che ci fossero delle regole anche quando si litiga, in modo che a turno tu e il tuo avversario possiate fare le vostre mosse. Non accetti che qualcuno ti parli sopra e ti infuri se qualcuno osa metterti le mani addosso.



ACQUARIO - Tu vuoi litigare soltanto quando sei tu a deciderlo e, tutto sommato, non capita tanto spesso. Quando sono gli altri a provocarti, mostri un’indifferenza tale da farli innervosire ancora di più. Non dai importanza né alle parole né alle azioni di chi vuole litigare con te. Solitamente tu non sopporti le ingiustizie oppure che vengano messe in discussione cose di cui hai la certezza matematica. E allora sei tu che urli tanto da apparir folle agli altri: ma che bisogno c’è di urlare se hai ragione?



PESCI - Quando si litiga con te, sembra di vivere in un film d’azione: fai delle scenate talmente teatrali che nemmeno un attore sarebbe capace di tanto clamore. Ti piace brontolare e ti lamenti in continuazione per ogni cosa che non va come vorresti. Sei tu solitamente che inneschi il litigio e poi ti mostri come parte lesa. Tuttavia, alla resa dei conti, sei sempre tu che fai un passo indietro o che ti mostri disponibile a trovare un punto d’incontro col tuo avversario. Sottomissione o grande saggezza?