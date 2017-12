Oroscopo: alla guida della tua auto, come Zodiaco comanda

ARIETE - È facile riconoscervi in mezzo al traffico: siete quelli che litigano con tutti. Non siete però sempre voi a cercare lo scontro, spesso si tratta di semplici reazioni alle provocazioni degli altri. Se voi ad esempio avete un auto sportiva e l’auto davanti a voi rallenta al semaforo verde per poi farlo diventare giallo e fermarsi, perdete completamente la pazienza. Fortunatamente la legge della strada non vi consente di giocare all’autoscontro, altrimenti sarebbe il vostro passatempo preferito!



TORO - La comodità e il comfort per voi sono indispensabili, anche in macchina. Scegliete dunque auto che possano farvi sentire rilassati e a vostro agio. Questo relax non si riflette sulla vostra andatura perché, per cercare di recuperare un po’ di tempo perso nei vostri preparativi a casa e per arrivare puntuali a destinazione, spingete a dovere sull’acceleratore. Quando siete voi a guidare, siete molto rassicuranti. Quando invece voi siete i passeggeri, la vostra ansia può diventare insopportabile!



GEMELLI - Riconoscervi alla guida può essere abbastanza semplice: avete costantemente gli auricolari alle orecchie, per le vostre infinite telefonate. Non vi importa se viaggiate in compagnia di qualcuno perché date per scontato che tutti rispettino il fatto che voi avete tante relazioni da gestire. Vi piace la guida sportiva e siete abituati a destreggiarvi bene in mezzo al traffico, facendo uso e abuso del clacson. Ricordatevi sempre che mandare messaggi e stare su facebook mentre si guida è pericoloso!



CANCRO - Chi sale sulla vostra auto può sempre avere due certezze: trovare dei cuscinoni giganti o dei morbidi peluche adagiati sui sedili posteriori e viaggiare in compagnia di una colonna sonora strappalacrime, assolutamente da evitare per chi soffre di depressione. A voi piace cantare mentre guidate e vi identificate spesso con i testi delle canzoni che parlano di amori tormentati o amori finiti. Non amate trascorrere troppo tempo al volante e tendenzialmente preferite essere scarrozzati da qualcuno.



LEONE - I re e le regine dello Zodiaco riescono ad essere anche i sovrani della strada? È difficile che questo accada e vi sentite parecchio infastiditi dal fatto che non venga riconosciuto il vostro valore: questa storia di dover dare la precedenza agli altri non vi va giù. Per attirare l’attenzione, scegliete automobili dai colori vistosi e, in autostrada, vi mettete nella corsia centrale anche se quelle a destre sono libere (impossibile non notarvi così). Non vi piace assolutamente guidare col buio.



VERGINE - Ecco finalmente qualcuno che rispetta il codice della strada! E non solo lo rispettate, ma esigete che anche gli altri siano disciplinati. In caso contrario, in breve tempo contattate i vigili urbani per mettere la multa a chi non vi ha dato la precedenza o ha parcheggiato in modo obsoleto vicino alla vostra auto. La vostra auto è facilmente riconoscibile dal fatto che è sempre pulita, sia fuori che dentro, anche in caso di diluvio o tempesta. Per chi viaggia con voi, è severamente vietato fumare.



BILANCIA - Le fabbriche di profumatori per auto vivono grazie a voi, che amate sempre essere circondati da fragranze floreali o fruttate. La vostra abitudine principale è quella di specchiarvi ogni volta che vi fermate ad un semaforo: tante volte sperate di trovarlo rosso proprio per sistemarvi i capelli o per ripassare il rossetto. Il vostro vero incubo è quando il navigatore vi propone due percorsi per giungere a destinazione e, mentre perdete tempo a scegliere, rischiate di incassare qualche imprecazione.



SCORPIONE - Anche in auto voi non conoscete le mezze misure: se non avete fretta, andate tranquillamente a 20km/h e, se qualcuno osa segnalarvelo con gli abbaglianti o con il clacson, rallentate per ripicca. Se invece avete fretta, vi infischiate degli autovelox e correte con la consapevolezza che vi aspetti una multa salatissima. Viaggiare in vostra compagnia può essere molto piacevole (se siete di buon umore) o molto spiacevole (se siete nervosi). Sicuramente però rimanete svegli anche viaggiando al buio.



SAGITTARIO - Voi amate viaggiare e potreste trascorrere un’intera giornata sulla vostra auto e in giro per il mondo. Quando siete turisti date il meglio di voi e vi fermate ogni cento metri per chiedere indicazioni stradali e per socializzare con la gente locale. Avete una guida sportiva, ma cercate comunque di rispettare tutte le norme stradali perché vorreste evitare che vi venissero tolti dei punti dalla patente. Chi viaggia con voi sa dal principio che la mèta da raggiungere può variare strada facendo.



CAPRICORNO - Siete quelli che obbligano i passeggeri a utilizzare le cinture di sicurezza anche se sono seduti nei sedili posteriori perché avete letto da qualche parte che è obbligatorio e siete ligi al dovere. Vi piace tenere la vostra auto in ordine e tendenzialmente scegliete colori sobri come il grigio, il nero o al massimo il bianco. Avete una guida sicura, ma viaggiare con voi potrebbe non essere troppo divertente: state in silenzio e non vi fermate nemmeno per osservare i colori del tramonto.



ACQUARIO - La polizia municipale sa benissimo che voi siete i ribelli dello Zodiaco e che vi piace collezionare multe, che puntualmente contestate con grande spirito polemico. Non comprendete la necessità di mettere divieti di sosta in alcuni punti dove non passa mai nessuno. Le zone a traffico limitato vi urtano il sistema nervoso, a meno che non abbiate il permesso per passarvi: in quel caso apprezzate vengano rispettate dagli altri. La vostra auto è rigorosamente ecologica: elettrica o al massimo a gas!



PESCI - A voi, romanticoni, non può che essere adatta una cabrio o un’auto col tettuccio apribile, per guardare le stelle quando si fa sera. Siete sbadati e mentre guidate, persi con la testa fra le nuvole, vi potrebbe capitare di dimenticare dove state andando. Vi dimenticate anche di chiudere il cofano o di inserire l’antifurto o di fare il tagliando e la revisione con puntualità. In mezzo al traffico, è inutile suonarvi il clacson contro o insultarvi in malo modo perché non ve ne accorgete nemmeno!