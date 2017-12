Oroscopo: a Natale lo Zodiaco ci insegna anche a fare i regali

ARIETE - Gli Ariete hanno gusti abbastanza semplici, ma proprio per questo è facile sbagliare! Quest’anno potreste scegliere come regalo qualcosa di intimo e personale come della lingerie o un profumo (dopo essersi accertati che rientri tra la sfera dei loro preferiti). Con Giove nel campo del passato, apprezzeranno anche tutto quello che li riporta coi pensieri indietro nel tempo, come un portafoto digitale o un puzzle con una foto fatta insieme qualche anno fa. Urano promuove anche i regali high-tech!



TORO - Generalmente i Toro amano i regali utili, anche commestibili. Quest’anno, con Giove in opposizione, potrebbero cercare di colmare le loro carenze affettive col cibo e potrete quindi sbizzarrirvi regalando ceste di prodotti genuini e biologici (loro amano tutto ciò che ha a che fare con la natura). Poco dopo il Natale, potrebbero essere guidati dal saggio Saturno verso un percorso di crescita spirituale e saranno pertanto graditi anche dei libri che trattano di argomenti filosofici o psicologici.



GEMELLI - Fare un regalo ai Gemelli è facile perché hanno tantissimi interessi e si appassionano facilmente a tutto (almeno per i primi 15 minuti!). Inoltre adorano scartare i pacchetti! Quest’anno potreste puntare su qualcosa per la cura del corpo e dell’estetica, come ad esempio delle creme anti-rughe o dei prodotti per idratare o tonificare il corpo. Dopo aver sopportato per due anni Saturno in opposizione, potrebbero gradire anche un percorso-benessere in una spa o un pacchetto di massaggi rilassanti.



CANCRO - Con i Cancro quest’anno si può puntare sulla creatività e quindi si possono regalare dei kit per dipingere su tela oppure per il bricolage oppure per il ricamo. Potrebbe essere una buona soluzione anche regalare un corso di pittura o di scrittura creativa o un abbonamento per la stagione teatrale. Con Giove in buon aspetto saranno entusiasti e felici di scartare i loro pacchetti colorati. Qualsiasi cosa gli regaliate andrà bene e saranno felici soprattutto di sentire che è stato fatto col cuore.



LEONE - I Leone sono alle prese con Giove nel settore della casa/abitazione e, poiché potrebbero ritrovarsi nel bel mezzo di un trasloco o della ristrutturazione di una casa, sicuramente può essere di gradimento qualche articolo domestico: uno specchio a forma di sole oppure un quadro oppure un mobiletto per la cucina. Loro amano i regali vistosi e ingombranti quindi non c’è bisogno di trovare qualcosa di sobrio. Tuttavia, il rischio che non rimangano del tutto soddisfatti dei loro doni è molto alto.



VERGINE - Più che dei regali, quest’anno con i nativi Vergine dovrete prendervi cura dei bigliettini di auguri. Giove li rende molto esigenti sul piano delle comunicazioni e un biglietto con una bella dedica scritta a mano può essere in grado di tirar fuori tante delle loro nuove e belle emozioni. Stanno per uscire da una fase molto delicata e impegnativa per quanto riguarda casa e famiglia e potrebbe essere una buona idea anche regalare accessori o stampi per fare dei dolci o la macchina per i pop-corn.



BILANCIA - Con Giove nel campo dei beni materiali, quest’anno i Bilancia risultano essere particolarmente attaccati a tutto ciò che è terreno e concreto, soprattutto agli oggetti preziosi. Un gioiello potrebbe sicuramente essere la migliore idea regalo per renderli felici, soprattutto se viene reso più brillante da tante pietre colorate. Anche un’opera d’arte può appagare la loro voglia di bellezza. I più giovani del segno preferiscono invece ricevere una semplice bustina con all’interno qualche banconota.



SCORPIONE - Qualsiasi regalo decidiate di fare agli Scorpione, quest’anno li renderà felici. Con Giove nel loro segno sono carichi di entusiasmo ed apprezzano qualsiasi gesto o dono venga fatto con sentimenti sinceri. Sono grati alla vita e la vita risponde accontentando i loro desideri. Quindi via libera alla fantasia: sciarpe, guanti, capi d’abbigliamento, borse, libri, biglietti per qualche concerto, oggettistica per l’ufficio o per la casa, profumi o prodotti per il corpo. Anche loro saranno molto generosi.



SAGITTARIO - Per far tornare a splendere la luce sul volto dei seriosissimi Sagittario, quest’anno potreste puntare su qualche bel cd o qualche dvd da guardare insieme nelle giornate di festa. Saturno presto li abbandonerà. Hanno bisogno di svago e di divertimento: potreste quindi regalar loro i biglietti per una mostra o per uno spettacolo di cabaret. Tra i regali più graditi, anche se difficilmente lo ammetteranno, ci sarebbe quello di ricevere in dono un pacchetto per un week-end all’insegna del romanticismo.



CAPRICORNO - Coi Capricorno potrete come sempre andare sul sicuro coi regali perché hanno dei gusti molto sobri e classici. Se avete intenzione di regalare un capo d’abbigliamento, meglio optare per colori scuri. Plutone nel loro segno suggerisce il nero, il grigio e al massimo qualche tonalità di viola o verde molto scuro. Se non siete sicuri della taglia, accertatevi che possano poi andare a sostituirla. Sono molto precisi e, se il regalo non va bene, non vogliono che il vostro denaro speso venga sprecato.



ACQUARIO - Gli Acquario sono persone stravaganti e amano essere sorpresi con regali originali. Quest’anno, con Giove nel settore della carriera, sono talmente presi dai loro affari lavorativi da rendere semplice la scelta dei loro doni: qualcosa di insolito, ma allo stesso tempo utile per il loro lavoro e rigorosamente tecnologico (è Urano che lo impone)! Potreste scegliere un tablet, una borsa o accessori per il cellulare e per il pc, uno scalda-tazza con l’attacco usb oppure un’agenda personalizzata!



PESCI - Giove quest’anno vi darà tanti fantastici consigli per rendere felici i Pesci con i vostri regali: il regalo più gettonato è sicuramente un bel libro, che tratti di argomenti moderni e filosofici. Al secondo posto ci sono gli articoli sportivi (i Pesci amano le scarpe). Altrimenti potrebbero desiderare ricevere un bel viaggio da fare insieme. Se nessuno di questi regali non vi convince, potete decidere di regalargli una stella, che verrà registrata col loro nome e cognome. Che regalo da favola!