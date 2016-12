Orologi golosi: la cucina segna il tempo

07:00 - Lo scorrere del tempo diventa esperienza golosa e multisensoriale: una nuova linea di orologi riproduce sul quadrante un piatto di alta cucina, realizzato da un grande chef e riprodotto mediante una particolare tecnica di pittura eseguita a mano: è l’idea della collezione Montre for Chef, per una serie limitata e numerata.

Gli orologi, prodotti da ExtraWatches (www.extrawatches.it), hanno le lancette che si muovono sul piatto dello chef, trasformato in piccolo capolavoro d’arte in cui ogni dettaglio è leggibile e reale, ad opera dei migliori maestri artigiani del settore degli orologi.. Gli chef che hanno messo a disposizione una loro prelibata creazione sono Andrea Aprea, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni, Enrico e Roberto Cerea, Igles Corelli, Costardi Bros, Nino Di Costanzo, Vito Mollica, Ciccio Sultano, Mauro Uliassi, Luciano Zazzeri.



L’orologio è a movimento meccanico svizzero con carica manuale. La cassa in acciaio ha un diametro di 44 mm, mentre il quadrante base è realizzato con un fossile di mammut, che offre un effetto madreperla. Gli orologi sono distribuiti in numero limitato nelle migliori orologerie italiane e nei ristoranti degli chef cui sono dedicati.