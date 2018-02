O bag: le iconiche borse invitano a “chiudere il cerchio” Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Un’eco-iniziativa all’insegna della moda e della sensibilità ambientale leggi tutto

Oggetto dell'operazione è solo la scocca, ovvero il "corpo" della borsa, escludendo i manici e gli interni: solo questa è la parte da riconsegnare, perché le altre non verranno ritirate in negozio. I buoni sono del valore di 8 euro per le O bag e di 4 euro per le O pocket, spendibile per un acquisto immediato di nuove borse e accessori in uno degli oltre 200 O bag store in tutta Italia aderenti all’iniziativa. Una volta raccolte, le scocche saranno trasformate in due diversi oggetti ludici, morbidi e divertenti. Il primo è un tappetone-puzzle, pensato per i più piccoli che potranno divertirsi a incastrare i maxi-pezzi; il secondo è il tangram, intelligente rompicapo, facile da trasportare e utilizzabile anche in viaggio grazie al materiale morbido, leggero e indistruttibile. Gli oggetti derivanti da riciclo saranno omaggiati a chi si registrerà sul sito obag.it e potranno essere richiesti gratuitamente anche da istituzioni scolastiche.



O bag ha da sempre nel suo DNA una spiccata sensibilità ecologica e sociale: il brand, giovane e dinamico, utilizza in modo innovativo materiali industriali, super leggeri e atossici: è stato inoltre il primo in Italia a sviluppare il concetto di componibilità e customizzazione per accessori rinnovabili ad ogni stagione, durevoli nel tempo e con prezzi democratici. L’approccio green si è consolidato nel 2016 quando O bag ha abbracciato la campagna Fur Free Alliance della LAV, impegnandosi all’utilizzo esclusivo della pelliccia ecologica in tutte le collezioni. Ora il marchio inaugura il 2018 con la nuova operazione eco-friendly “CHIUDI IL CERCHIO”, confermando la sua attenzione verso l’ambiente e la capacità di rinnovare in modo inedito il materiale con cui sono realizzate le borse. Per info e regolamento del concorso: www.obag.it/chiudiilcerchio.