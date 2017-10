Notte delle Stelle Cadenti: un desiderio per ogni Segno Zodiacale!

ARIETE - Stenti ad ammetterlo, ma il tuo desiderio più grande in questo momento della tua vita riguarda l'amore e la sfera dei sentimenti. Desideri con tutto il cuore consolidare e rendere stabile un rapporto in cui abbonda la passione più carnale. Giove in opposizione sicuramente rischia di farti prendere degli abbagli non indifferenti, ma Saturno può aiutarti a concretizzare anche i rapporti più frivoli. Affidati alle stelle con spirito allegro e gentile ma, nel frattempo, datti da fare per agevolarle!



TORO - I tuoi desideri più forti riguardano la sfera del lavoro, dove hai grandissima inventiva. Solitamente non passi il tuo tempo a guardare le stelle, ma se può servire ad un avanzamento di carriera allora il discorso cambia. Plutone può aiutarti a scoprire la tua forza interiore e il potere dei tuoi pensieri. Sforzati di pensare a ciò che davvero vuoi attrarre nella tua vita e visualizzalo come se si materializzasse nella tua vita reale. Credere nelle stelle cadenti non è sempre un peccato: provaci!



GEMELLI - Nettuno ti confonde e non riesci a capire cosa desideri veramente: da una parte hai il terrore di impegnarti in una relazione seria e importante, dall'altra non desideri altro che vivere love-story da favola, romantica e al limite del credibile. Guardare le stelle cadenti è sempre stato uno dei tuoi passatempi preferiti. Se desideri un bebè, Giove potrebbe accontentarti. Non sprecare i desideri nel domandare alle stelle qualche piacere che potrebbe rivelarsi effimero e momentaneo, spingiti oltre!



CANCRO - Quello che ti sta più a cuore è sempre stato e sempre sarà il benessere della tua famiglia. A causa del periodo di grandi stravolgimenti lavorativi che stai vivendo, quello che desideri di più è ritrovare la pace e l'equilibrio. La stabilità lavorativa è troppo importante per poterla mettere da parte e dedicarti con serenità a tutto il resto. È giusto che tu desideri concentrarti su quello in questo momento. Devi però credere di più, con maggiore intensità, sia in te stessa che nelle stelle cadenti!



LEONE - Stai vivendo un periodo felice e prospero. L'estate ti mette come sempre il buonumore. Stai giustamente raccogliendo i frutti di ciò che hai seminato con grande impegno e dedizione, grazie a Saturno, soprattutto nella sfera degli affetti. Ora desideri divertirti, fare qualcosa che accenda in te la passione e la curiosità più sfrenate. Alle stelle cadenti puoi sicuramente chiedere di sorprenderti con qualche bella novità, che potrebbe giungere alle tue orecchie o ai tuoi occhi telefonicamente.



VERGINE - Considerando che Giove sta placando il tuo desiderio innato di accumulare quattrini, puoi dedicare i tuoi desideri ad altro: le tue relazioni. Nettuno ti ha fatto incontrare persone troppo vaghe e inconcludenti, completamente diverse da te e dal tuo ideale di partner. Tu in questo momento della tua vita desideri il grande amore, quello che ti faccia sentire le farfalle sullo stomaco e che ti stravolga la vita. Plutone può essere un valido alleato per esaudire i desideri che domandi alle stelle.



BILANCIA - Con Giove al tuo fianco, probabilmente tu vedrai più stelle cadenti di tutti coloro che le guarderanno insieme a te. La fortuna sicuramente non ti manca: il tuo desiderio più grande è quello di liberarti di tutte quelle persone che rallentano la tua vita e la rendono meno entusiasmante e leggera. Pensi che sarebbe fantastico se sparissero senza il bisogno che sia tu a chiudere. Questa tua nuova attitudine sarà l'effetto di Urano e Plutone? Probabile! Intanto continua a divertirti con le stelle.



SCORPIONE - Con Saturno che ti tormenta sul fronte economico, il tuo desiderio per la notte delle stelle cadenti non può che essere quello di far quadrare i conti. Soltanto così infatti puoi recuperare le energie psicofisiche che disperdi ogni qualvolta ti preoccupi per questioni di soldi. Se vedi più di una stella, Giove ti suggerisce di esprimere un piccolo desiderio anche per restare in buona salute: senza una buona forma fisica non puoi godere dei benefici che le stelle possono apportare nella tua vita.



SAGITTARIO - Il tuo desiderio più grande e indubbiamente quello di vedere sparire le preoccupazioni familiari che, con Nettuno in aspetto dissonante, continui a portarti dietro ormai da diverso tempo. Alle stelle chiedi di donarti un po' di gioia, di svago, di sesso e di amore! Ti interessano solo ed esclusivamente i piaceri della vita perché, con uno spirito spensierato, sai di poter dare in massimo anche in tanti altri settori della vita. Lasciati sorprendere dalle energie di Urano e conta le stelle che cadono!



CAPRICORNO - Le tue ambizioni più vive del momento sono puramente di natura plutoniana: desideri raggiungere il potere e il successo. Le tue manie di grandezza in campo professionale potrebbero però essere eccessive, persino per le stelle. Dovresti indubbiamente cercare di essere più realista e, per prima cosa, dovresti ricordarti di fermarti per osservare il cielo stellato e perderti in un mondo a cui non sei abituata e che può avere in serbo per te qualcosa di magico e straordinario. No stelle, no desideri!



ACQUARIO - I tuoi grandissimi ideali ti portano come sempre a desiderare qualcosa che vada oltre il mondo terreno, che ogni tanto ti annoia. Tu desideri di elevarti spiritualmente e ogni giorno speri di incontrare lungo la tua strada persone che, come te, desiderino evolvere e approfondire il significato della vita. Nelle stelle cadenti ci credi per davvero ed esprimere un desiderio, dopo che ne vedi una, ti emoziona. Il buon Giove realizza i tuoi desideri e ti guida lunghi viaggi fuori e dentro di te!



PESCI - A te piace sognare e, con Nettuno al tuo fianco, puoi vivere felice e contenta nel tuo magico mondo incantato. Apri gli occhi e osserva il cielo, non distrarti e conta le stelle cadenti! Metti da parte l’immaginazione e lasciati trasportare dalla magia di un cielo stellato splendente e reale. I tuoi desideri di ritrovare l’armonia sul lavoro e la stabilità economica potrebbero presto avverarsi e sorprenderti. Abbi fede e conserva uno stato d’animo positivo e rilassato. Ogni cosa ha il suo tempo!