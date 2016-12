Nessuna condizione climatica potrà sabotare i nostri outfit

E ancora, sbizzaritevi con i vestiti proposti per questa stagione in diverse lunghezze e modelli, risparmiatevi per il momento, se non siete sicuri della temperatura, i “leather leggings” ovvero gli skinny in finta pelle, il giubbotto da aviatore (per capirci quello col pellicciotto in prima linea sul collo) e i maglioni alla norvegese. Ormai ripetiamo da tempo: non solo “non esistono più le mezze stagioni”: in effetti non esistono più le stagioni in assoluto. Quindi: divertitevi a trovare soluzioni comode ed efficaci. per giornate decisamente incerte, che ci obbligano a uscire la mattina con l’ombrello e il cappello, a portare la giacca sotto il braccio a pranzo, riprendere il trench per l’aperitivo, sostituirlo per cena con il cappottino, e alla fine ritornare a casa con il passa montagna. “Detesto il narcisismo ma approvo la vanità” (Diana Vreeland).



Neanche mago Merlino sarebbe capace di risolvere il rebus meteorologico che ci si presenta ogni giorno uscendo di casa. Visto che non possiamo ricorrere a sfere di cristallo, tarocchi e amuleti della conoscenza e del sapere o alla maga Circe, muniamoci di capi e accessori pronti all’uso in ogni stagione. Non risparmiatevi, quindi, nell’acquisto di foular di seta, sciarpe di cotone o di lana e coprispalle. Vi consiglio vivavamente quest’ultimo capo: è utilissimo per continuare a indossare magliette a maniche corte o canotte. Io vi confesso che continuo a comprarli senza limiti: una scorta pronta all’uso per ogni clima ed evento atmosferico.



Vi invito, inoltre, ad esagerate con le gonne perché, come avevo già anticipato, sono i capi must per tutte le stagioni, almeno per il momento. Più avanti vi farò una carrellata di tutte quelle che potete trovare in circolazione, ma adesso vi suggerisco di catapultarci i vostri occhi perché alcune sono veramente particolari e vi permettono di creare diversi ed eleganti outfit. Ad esempio ottima è la gonna a pieghe, che potete indossare di giorno con una camicia o un dolcevita, e la sera con una maglia stretta magari di pizzo. A questo punto se uscite la mattina e tornate la sera tardi perché rientrate nella categoria delle donne (e degli uomini) che sanno quando escono la mattina ma non sanno e, a volte ignorano, quando rientereranno, munitevi di una borsa capiente così potete nasconderci le maglie o i foular che possono cambiare il vostro outfit senza 'smontarvi' tutte.



"Il trionfo degli accessori in questa epoca si spiega facilmente. La gente si veste in modo sempre più destrutturato e casual. Sono rimaste le borse e soprattutto le scarpe a dare il tocco sexy a ogni look". (Tamara Mellon)



Come vedrete gironzolando qua e di là per negozi e mercatini ci sono capi per tutti i gusti, passioni ed eventi climatici.

Mano al portafoglio e che lo shopping abbia inizio!