Nessun’ombra nella vita delle gonne

Quest'anno troviamo gonne in lana tartan sopra il ginocchio in stile college, gonne a pieghe sempre in lana o viscosa e poliestere, minigonne in cotone un po' larghe (quindi niente aderenze per uno stile più giornaliero); gonne sotto il ginocchio ampie in tessuto tecnico, oppure lucide voluminose, gonne sopra il ginocchio sempre ampie in tessuto operato e ancora gonne lunghe fino alla caviglia e oltre con motivo jacqquard 3D, anche queste abbastanza ampie. Continuiamo con altre lunghe fino al polpaccio sempre a pieghe in tessuto leggero quindi molto morbide. Preferite i colori scuri cosi potete indossarle a qualsiasi ora del giorno e della notte.



Come avrete capito le pieghe dominano la scena. Per me è un salto nel tempo: l'ultima volta che ho indossato una gonna a pieghe avevo 15 anni e anche all'epoca andavano tantissimo. Vedete: la moda non va mai in soffitta. “Ogni generazione ride delle mode vecchie, ma segue religiosamente quelle nuove” (Henry David Thoreau).



La moda è il simbolo per eccellenza dei maggior cambiamenti culturali della società in cui viviamo, non per niente in molti Paesi è possibile capire dall'abito indossato anche lo status sociale. Come ho già scritto: “l'abito non fa il monaco, ma lo aiuta tantissimo”. Capi come la gonna sono degli ever-green di stile: sempre pronta a reiventarsi per non perdere il suo posto nell'olimpo della moda. Vive senza tempo ne età, nessuna sbavatura di stile, nessun insuccesso, soltanto momenti di gloria o di lieve indifferenza ma sempre al suo posto dentro l'armadio e nelle vetrine dei negozi.

Il segreto del suo successo è la grande versatilità e vestibilità: c'è sempre una gonna per tutte. Non esistono taglie e stoffe che possano in qualche modo bloccarla, la gonna occupa sempre uno spazio nelle collezioni autunno-inverno e primavera-estate.



“Che sia benedetta la moda che ci mantiene volubili e leggere, anche quando vorremmo essere profonde”. (Erica Jong)

Si possono indossare con tutto: magliette, canotte, camicie, maglioni…; ormai sono stati sdoganati gli outfit che prevedevano una certa rigidità, ad esempio prima con la gonna a pieghe era meglio indossare una maglia corta o una camicetta proprio per far vedere le pieghe. Adesso si possono anche non vedere troppo quindi potete abbinarci una maglia lunga. Io consiglio di seguire il vecchio stile. Non ha senso indossare una gonna a pieghe se poi la copri ma “i gusti sono gusti ma non lo stile”.





“La moda è architettura: è una questione di proporzioni”. (Coco Chanel).

Come sempre fate attenzione alla vostra figura, non siate superficiali o approssimative. Dovete sentirvi belle e affascinanti prima di uscire.

Seguite la moda prediligendo la classe, l 'eleganza e la comodità. Non serve sempre correre, un po' di pazienza davanti allo specchio non guasta mai. Non dobbiamo sembrare sempre delle scappate di casa, in fondo "non si arriva non tanto lontano, come quando non si sa più dove si va". Goethe