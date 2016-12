Nella moda e nella vita il buon gusto prima di tutto

12:42 - Care e cari lettori ho paura che dovrò iniziare questo articolo urlando ai quattro venti che è in corso un sabotaggio, un vero e proprio attacco alla mia vista (e forse anche alla vostra). Perché scrivo questo? Perché la mancanza di gusto e stile mi sta facendo impazzire!

L’altra sera ho preso un aperitivo con un'amica e mentre bevevo e chiacchieravo i miei occhi facevano lo slalom tra le persone presenti nel locale: saltavano a destra e sinistra in cerca di dettagli e curiosità. Perché sono i particolari che 'tradiscono' le persone. L’osservazione è uno strumento molto utile per comprendere gli usi e costumi della nostra società (e anche le persone) e l’abbigliamento, a volte, ne è il riflesso. Ho notato (ma il dettaglio non mi era estraneo) che anche quest’inverno dovremo fare i conti con righe, strisce, quadretti etc. Per fortuna non molto con i pois, altrimenti il giramento sarebbe stato travolgente: tutti sappiamo che il fascino dei pois nel far girare palle e palline personali e dei 'vicini di vita' è pazzesco. In aggiunta a questo non dimentichiamo le fantasie floreali, scozzesi, leopardate, maculate, geometriche etc, la lista è lunga, lo spazio a disposizione no. E quest'anno l'esplosione di stili e fantasie e' contagiosa, al punto da creare delle inquietanti accozzaglie.



Ho visto donne e uomini che avevano deciso (e la considero una decisione a tutti gli effetti, altrimenti dovrei pensare che nella maggior parte delle case degli italiani gli specchi siano di legno e la luce elettrica un optional) di abbinare fantasie completamente diverse senza rispetto per le tinte. Ad esempio qualcuno mi può spiegare il senso stilistico dell'abbinamento righe/quadretti? Un incontro di box all'ultimo dente. Se escludiamo l'ipotesi degli specchi di legno e la mancanza di luce, questo è un vero attacco al buon gusto e ai nervi ottici.



Non amo particolarmente le fantasie in generale, ma le trovo meravigliose perché sprigionano allegrie e buon umore. Chi davanti a un bel vestito a quadretti non ha immaginato di fare una partita a scacchi e se i quadretti erano bianchi e rossi non ha pensato di apparecchiare la tavola, per non parlare dei pensieri strani, ambigui e contorti di fronte ad un vestito leopardato? E le fantasie floreali? Infiniti giardini di stoffa che non conoscono prati verdi. Va bene tutto, ma perché puntare all'eccesso? Si sa, l'eccesso genera frustrazione (e questo vale non soltanto per i vestiti). Provate a fare una riunione con un capo o una capa che indossa una camicia a quadretti piccoli e una giacca scozzese. Vi sembra un esempio esagerato, forse un po’ surreale. No, mi dispiace. E' la verità e io devo ancora riprendermi (adesso sarà chiaro che l'articolo è nato proprio nel corso di questa riunione. Non riuscivo a trattenere i miei fashion pensieri).



La cosa che mi fa rabbrividire è che chi osa così si sente pure una persona anticonformista, fuori dagli schemi imposti da una società che tenta di omologarci. Onestamente non ci vedo niente di conformistico in un abbinamento che segue le regole del buon gusto. Per farla breve (e per evitare di sembrare bacchettona), vi consiglio di abbinare una qualsiasi fantasia ad una tinta unita. L'effetto eleganza è assicurato e, a chi vi dice che non siete in grado di osare, rispondete che avete già osato nel non abbattere il loro armadio.