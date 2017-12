Natale: evita gli sprechi e aiuta il Pianeta

Natale: 10 idee per renderlo più sostenibile Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - GLI SPOSTAMENTI – Le giornate pre-natalizie sono quelle in cui si registrano con più frequenza ingorghi di auto e code. Cerchiamo, per i nostri spostamenti, di privilegiare mezzi di trasporto più sostenibili, come la bicicletta o, quanto meno, i mezzi pubblici. Meglio lasciare a casa l’auto, soprattutto se è un diesel: il biossido di azoto è cancerogeno ed è particolarmente nocivo sui bambini.



2 - LE LUCI – Per i decori e per la nostra casa preferiamo le luci a led. A parità di illuminazione, questa tecnologia consente un risparmio energetico che va dal 50 all’ 80%.



3 - LA TAVOLA – Per apparecchiare la tavola evitiamo di usare piatti, cannucce, tovaglioli e bicchieri usa e getta. Se proprio non abbiamo voglie di tirare fuori il servizio di porcellana per non dover lavare i piatti, scegliamo almeno le alternative compostabili.



4 - IL MENU’ – Scegliamo per i nostri cenoni i prodotti locali e stagionali, meglio se provenienti da agricoltura biologica e privi di Ogm. Se vogliamo anche fare un gesto di solidarietà, acquistiamo legumi e zafferano provenienti dalle zone colpite dal terremoto in Italia centrale, per aiutare l’economia locale a ripartire.



5 - IL PESCE – Facciamo attenzione a scegliere quello “giusto”: scegliamo il pesce fresco locale, offerto dalla piccola pesca artigianale, e preferiamolo a merluzzo, salmone, gamberi, tonno rosso e pesce spada.



6 - ABITI – Se regaliamo ad amici e parenti (ma anche a noi stessi) un capo di vestiario, scegliamolo verificando che non contenga sostanze chimiche pericolose e privilegiando il cotone biologico. Possiamo anche orientarci su un capo vintage di seconda mano.



7 – OCCHIO ALLO SPRECO - In media, una persona acquista il 60 per cento in più di prodotti d’abbigliamento ogni anno, mentre la loro durata media dei capi si è dimezzata rispetto a 15 anni fa, producendo montagne di rifiuti tessili. Meglio preferire capi d’abbigliamento di qualità, che durino nel tempo e possano essere riparati in caso di usura o di “incidente”.



8 - COSMETICI – Prima di acquistare prodotti di bellezza o per l’igiene personale, verifichiamo che non contenga microsfere di plastica (in etichetta sono indicate tra gli ingredienti alla voce Polietilene o Polipropilene). Vengono inserite nei prodotti per il loro potere abrasivo, ma poi finiscono in mare con effetti inquinanti. Vengono anche ingerite dai pesci e in questo modo ce li ritroviamo addirittura sulla nostra tavola.



9 – PACCHI E PACCHETTI – Quando andiamo a fare shopping, portiamo con buste e sacchetti riutilizzabili. Meglio utilizzare prodotti ecosostenibili e cercare di limitare al massimo gli imballaggi: Possiamo anche creare i nostri regali e le relative confezioni con materiale di riciclo e con un po’ di fantasia.



10 – IL NOSTRO CONSIGLIO – Ai nove punti di Greenpeace, ne aggiungiamo uno nostro. Prestiamo attenzione a quello che abbiamo in frigorifero e agli avanzi dei nostri super pasti. Riutilizziamo con cura quello non siamo riusciti a consumare durante i cenoni, senza lasciare che frutta, verdura e pane avanzato si deteriorino e vadano a male: basta congelare il sovrappiù e riutilizziamolo nei giorni successivi. Infine, non tralasciamo la raccolta differenziata dei rifiuti: in particolare della carta e dei cartoni di imballaggio. Il nostro Pianeta ci ringrazierà.