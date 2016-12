Natale: alla ricerca della felicità e della carica giusta

L’indagine, realizzata da Duracell con metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviews), ha coinvolto 600 genitori, 300 padri e 300 madri di bambini di età compresa tra 0 e 11 anni, suddivisi in due fasce di età (50% 0-6 anni; 50% 7-11 anni). Il 48% degli intervistati ha dichiarato che il Natale è un momento magico in cui il regalo deve avere successo (40% delle risposte). Per questo, il 47% si organizza per tempo e lo fa con gioia, mentre il 41% farebbe di tutto per rendere questa giornata davvero unica per i propri figli.



Il 39% degli adulti acquista le strenne chieste dai bambini, mentre il 26% cerca un compromesso, come del resto accade sempre più spesso anche nel resto dell’anno, soprattutto tra i genitori che hanno oltre 40 anni. Babbo Natale continua a competere con i moderni super eroi, tanto che in vista del 25 dicembre le famiglie che scrivono la fatidica letterina sono sette su dieci. L’85% dei bambini fino a 6 anni crede infatti in questa figura anche se, man mano che diventano più grandicelli, i bimbi perdono un po’ della loro “fede” nel vecchio signore vestito di rosso: non mancano però quelli che fingono per paura di non ricevere più i regali.



Il Natale, insomma, è un momento di poesia e di magia, in cui la scelta dei regali contribuisce in modo importante alla felicità generale: il 45% dei genitori, con un picco del 53% tra le mamme, sostiene di divertirsi un mondo. Non solo: il 62% dei genitori over 40 si dice soddisfatto perché sa di fare felici i propri figli scegliendo per loro i doni più desiderati. Non manca però un 19% di genitori, soprattutto tra più giovani e gli under 30, che si definisce “in ansia” o addirittura “disinteressato”.



Per quanto riguarda il modo di gestire i rapporti genitori – figli, per tutte le famiglie il rispetto delle regole è considerato uno strumento educativo importante (62% delle risposte). Quando i genitori sono più adulti, però, è più frequente il ricorso a empatia e compromesso: l’89% dei genitori over 40 si definisce “moderno” perché prende decisioni con i propri figli. Questa maggiore apertura alla discussione è presente quando i genitori provengono da famiglie più “rigide” e quando l’età di mamma e papà è più adulta; sono questi i casi in cui si tende a negoziare di più sui vari aspetti del ménage familiare, anche nel periodo natalizio. Quando poi si parla di doni, il 39% dei genitori acquista i regali chiesti dai figli, mentre il 26% cerca un compromesso. I figli, infatti, intervengono anche nelle scelte degli acquisti familiari, assumendo un ruolo di “influencer” e in alcuni casi di decisore finale, soprattutto per la scelta di TV, vacanze, cellulari, abbigliamento.



Così, se il 42% dei genitori dedica un’attenzione particolare alla scelta dei doni e il 32% inizia a pensarci anche mesi prima, il 28% desidera che i doni siano educativi e solo il 18% ha ridotto i regali a causa della crisi economica. I genitori più giovani di solito sono i più affascinati dai giocattoli del momento, da quelli che tutti desiderano (22%) e da quelli esclusivi (17%), mentre quasi quattro genitori su dieci ritengono molto importante che il regalo di Natale sia un successo: a renderlo tale concorrono soprattutto “desiderio” e “sorpresa”.



Dove si fa lo shopping di giocattoli e, in generale di strenne? Il 63% acquista i regali nei centri commerciali, il 55% nei negozi tradizionali e il 43% usa i punti vendita anche per raccogliere informazioni. L’e-commerce gioca un ruolo sempre più importante: il 50% del campione acquista regali su internet, con in pole position i genitori più giovani: il 55% di mamme e papà tra i 31 e i 40 anni si rivolge a siti non specializzati come Amazon ed e.Bay, e il 32% a siti specializzati. C’è poi un 36% che si informa online.



Tra i regali più gettonati del Natale 2016 la parte del leone toccherà all’abbigliamento (44%), seguito dai giochi: i genitori si preparano ad acquistare giochi elettronici (37%), balocchi ispirati ai personaggi di cartoon e film (31%), ma anche macchine e trenini (31%) e bambole (27%).



E perché tutto funzioni al meglio e il dono sia perfetto è importante non dimenticare nulla, incluse le batterie, indispensabili per far funzionare i giochi elettronici. Come ricorda il 42% del campione, infatti, è frustrante regalare un giocattolo e aver dimenticato di comprare le batterie adatte: la gioia di ricevere il regalo si perde se non lo si può subito utilizzare perché si è senza batterie o perché si scaricano subito. Come riferisce il 12% del campione, quando finiscono le pile spesso si scatenano pianti e urla. Il 93% del campione sa che le batterie non sono tutte uguali e il 48% è consapevole del fatto che solo quelle di buona qualità assicurano durata e migliori performance ai giochi elettronici di ultima generazione.