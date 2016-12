Vesti come Minnie, la regina dei pois

Nei giorni scorsi si è svolto a Los Angeles l'evento Minnie Rocks the Dots , una mostra interattiva che unisce arte e moda per celebrare l'inconfondibile stile di Minnie come icona globale. La retrospettiva fashion ha accompagnato i fan in un viaggio attraverso la storia dell'influenza della celebre topolina sulla moda e la cultura pop, dal suo debutto in bianco e nero nel 1928 per arrivare alle versioni a colori. La simpatica fidanzata di Topolino continua comunque a proporsi come icona di stile, tanto che a lei è dedicata una vera e propria linea di moda creata dalla Disney.

La fidanzata di Topolino è conosciuta in tutto il mondo per il suo inconfondibile abito rosso a pois bianchi, ma la mostra le ha riservato degli spazi in cui l'eroina indossava outfit dedicati a occasioni speciali, da quelli romantici e stravaganti provenienti da Russia e Messico, ai capi di moda più sportivi, passando per elaborate calzature ed accessori. Minnie Rocks the Dots, realizzata in collaborazione con Refinery 29, porta in scena fotografie iconiche, immagini d’archivio e sketch a partire dal 1930 fino ai giorni nostri. A far parte della mostra anche i ritratti di celebrità come Twiggy e altre icone della moda.



“Minnie Mouse è da molto tempo considerata una musa della moda ed è apparsa nell sfilate di famosi designer di tutto il mondo”, ha dichiarato Soo Koo, Vice President of Product Development, Disney Consumer Products. “Il suo look caratterizzato dagli inconfondibili polka dots è stato continuamente reinterpretato dall’industria della moda nel corso dei decenni e continua ad ispirare i trend attuali”.



I fan italiani di tutte le età possono acquistare esclusivamente all’indirizzo disneystore.it la nuova Minnie Mouse Signature Collection che comprende abiti e accessori tutti contraddistinti dal caratteristico fiocco di Minnie e dagli inconfondibili polka dots. E per restare sempre aggiornati sulle tendenze moda ispirate a Minnie basta seguire l’account Instagram @MinnieStyle e postare le proprie immagini in stile 'rock your dots'.