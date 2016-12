14 novembre 2014 Velluto: la tendenza intensa e dall’animo nobile da scegliere per l’inverno Dalle scarpe alle borse, passando per i completi: tutti i prodotti in velluto da non lasciarsi scappare Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - È il tessuto invernale di origine nobile per antonomasia, ricco, intenso e chic, parliamo del velluto che per questa stagione Autunno-Inverno 2014-15 si presenta sotto forma di calzature, borse e completi di tutti i tipi.

Emilio Pucci presenta tre completi maschili, composti da giacca e pantaloni, diversificati in tre nuance: dal rosso intenso, al verde scuro fino al nero più dark. E a proposito di dark, c’è Saint Laurent, con i suoi mini abiti vintage, le giacche dal taglio slim e le minigonne.



Da Nina Ricci il velluto emerge negli abiti corti impreziositi da pizzo, in rosa cipria un completo composto da maglia e gonna. E se a farvi girare la testa sono gli accessori, le scarpe anni Venti con decorazioni minuziose di Dolce&Gabbana, fanno al caso vostro.



Di Emilio Pucci orientatevi verso i pantaloni a palazzo verdi intenso, Givenchy propone invece la giacca con dettagli in raso e Jason Wu l’abito stretch viola scuro, difficile quanto intenso, perfetto per una serata galante.



Tornando sugli accessori, trovate le slipper basse rosso vinaccia con stemma dorato di Miu Miu. L’abito di Saint Laurent corto, con collo prezioso è un’altra valida alternativa per una notte speciale.



