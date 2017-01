Vacanze sulla neve: tre look per essere glamour in montagna

In pista, punta su un look total white. Opta per il piumino bianco idrorepellente di Moncler con cappuccio per contrastare anche le temperature più basse. Sotto un paio di pantaloni tecnici en pendant come il modello proposto da Wed’ze e i preziosissimi Moon Boot tempestati di cristalli lucenti che ti faranno brillare. Completa con il dolcevita in jacquard di Alexander McQueen che gioca con i cut out e con decorazioni a losanghe intorno al collo.



Per un giro in paese, opta per il parka con cappuccio in pelo. A noi piace molto il modello oversize di Zara con effetto cerato, caldo e molto pratico grazie alle tasche in formato maxi. Abbina un paio di pantaloni neri, modello biker come quelli proposti da Balmain con inserti a costine e zip dorate alle caviglie. Sopra, il pullover in lana a collo alto di J.W.Anderson impreziosito da vivaci righe color block con cursore gioiello dal sapore avant-guarde. Ai piedi opta per gli stivaletti di Opening Ceremony con anelli metallici e suola intarsiata per un tocco edgy.



Se ami trascorrere le tue giornate al rifugio, sdraiata al sole della montagna, scegli una pelliccia caldissima. Come il modello di Balmain con maxi risvolti e bottoni dorati ai polsi da completare con i pantaloni tecnici neri di Colmar dalla linea dritta con zip sul fondo e inserti sul ginocchio effetto trapuntato. Completa con gli stivaletti di Aquazzura in bouclè grigio rifiniti da un collo di visone.



