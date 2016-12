Vacanze in città d’arte? Ci vuole il look giusto!

Abito camisole: spalline sottili, silhouette fresca e lunghezza appena sopra il ginocchio, l'abito camisola dalle stampe prettamente estive e i colori variegati è irrinunciabile. Abbinatelo a un cappello in paglia oppure a una bandana in cotone, come calzature prediligete sandali bassi o, in alternativa, delle platform leggere.



Perché scegliere questo look: se vi sentite un po’ una Lolita dei giorni nostri, vi piace camminare con addosso un abito leggero e vi sentite a vostro agio in look molto femminili.



Jeans: dalla gonna corta agli shorts, il jeans rimane l’alleato numero uno nella maggior parte delle situazioni e degli eventi. L’abbinamento perfetto prevede t-shirt in cotone con stampa oppure top corto e, in coordinato, sneakers in tela o sandaletti.



Perché scegliere questo look: zainetto in spalla e spirito libero, se l’idea di vestirvi carine senza troppi fronzoli e pensieri vi caratterizza, questo è decisamente il look che fa per voi.



Gonne: per la bella stagione sono leggere e si presentano in mille varietà. Dai modelli con stampa a fiori a quelli in tinta unita: le gonne per l'estate sono tutte diverse eppure tutte molto femminili. Per sdrammatizzare il look abbinatele alle sneakers oppure a dei sandaletti sportivi.



Perché scegliere questo look: un buon compromesso di stile e praticità, la gonna è femminile ma gli accessori sportivi mimetizzano il tutto e lo rendono ideale anche per una gita in città.



Pantaloni cropped alla caviglia: l'unica raccomandazione per sfoggiare i pantaloni culottes è di sceglierli in tessuti leggeri e traspiranti, a meno che non decidiate di visitare mete particolarmente fredde! Il resto del look costruitelo in libertà: t-shirt, canotte o polo saranno sicuramente un abbinamento giusto.



Perché scegliere questo look: se l’idea di mostrare troppo le gambe non vi convince e in generale vi sentite a vostro agio con dei pantaloni sotto il ginocchio.



