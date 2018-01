Uomo: occhi puntati sulla sua eleganza

A Pitti Uomo lo stile maschile ha sposato lo sport, con capi in tessuti esclusivi progettati per garantire eleganza e comodità a un maschio dinamico e viaggiatore, che dopo il lavoro predilige stare all’aria aperta, magari senza passare da casa. E per non perdere di vista la salute dell’ambiente ed evitare le sofferenza degli animali, anche i piumini diventano eco-friendly, preferendo le piume iconologiche o i materiali sintetici, che garantiscono comunque ottime prestazioni di isolamento termico e traspirabilità.



Le sfilate di Milano Moda Uomo sono un appuntamento cardine per lo stile e i trend che verranno. Ecco allora un calendario di sfilate con le collezioni per la prossima stagione presentate dai maggiori stilisti, in un appuntamento che precede di qualche settimana quello dedicato alla donna.



Ad aprire le sfilate milanesi per lui è quest’anno Ermenegildo Zegna, venerdì 12 gennaio alle ore 20.0o. Giorgio Armani si riserva, come consuetudine, la giornata conclusiva della kermesse.



IL CALENDARIO DELLE SFILATE

Venerdì 12 gennaio

ORE 20:00 ERMENEGILDO ZEGNA



Sabato 13 gennaio

10:00 DIESEL BLACK GOLD

11:00 EMPORIO ARMANI

12:00 ISABEL BENENATO * (Man/Woman Collection)

15:00 MARNI

16:00 NEIL BARRETT * (Man/Woman Collection)

17:00 LES HOMMES

18:00 VERSACE

19:00 MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN * (Man/Woman

20:00 MOSCHINO



domenica 14 gennaio

09:30 DIRK BIKKEMBERGS

10:30 MSGM

11:30 FEDERICO CURRADI Supported by CNMI

12:30 DSQUARED2 * (Man/Woman Collection)

14:00 SUNNEI Supported by CNMI

15:00 DAKS * (Man/Woman Collection)

16:00 SARTORIAL MONK Supported by CNMI * (Man/Woman Collection)

17:00 SULVAM Supported by CNMI



lunedì 15 gennaio

10:00 N°21

11:00 PAL ZILERI

12:00 GIORGIO ARMANI

14:00 FENDI

15:00 REPRESENT

16:00 YOSHIO KUBO Supported by CNMI

17:00 HUNTING WORLD * (Man/Woman Collection)

18:00 FRANKIE MORELLO * (Man/Woman Collection)