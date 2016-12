Tutto pronto per Milano Moda Donna

07:00 - In attesa dell'Expo e del battesimo di fuoco del prossimo Salone del Mobile, Milano si prepara alla settimana della moda, che dal 25 febbraio al 2 marzo porta in città gli addetti ai lavori del settore di tutto il mondo. Stampa specializzata, buyer, pr e modelle si danno appuntamento per un calendario come sempre fitto e (si spera) di grande qualità.

Dopo l'edizione "breve" di settembre, Milano Moda Donna torna ad essere di sei giorni, con il riposizionamento di Giorgio Armani al lunedì, fondamentale per evitare l'esodo dei giornalisti verso Parigi già la domenica. Ha di fatto anticipato la fashion week la sfilata dei quattro giovani designer selezionati da Camera Nazionale della Moda Italiana per Next Generation, tenutasi martedì 24 febbraio. Luca Lin, Alessandro Canti e Gianluca Viscomi, Claudio Cutugno e Deyse Maria Cottini hanno presentato il loro lavoro presso il Teatro di Piazza Vetra.



Da mercoledì 25, invece, si susseguono in passerella tutti i grandi marchi italiani con le collezioni donna per l’autunno/inverno 2015-2016. C'è grande attesa per Gucci di Alessandro Michele, alla sua seconda, difficile prova dopo l'incarico "a sorpresa" dello scorso gennaio, ma non solo: da Miuccia Prada a Rodolfo Paglialunga da Jil Sander, da Giorgio Armani all'esordio di Vivetta presso l'Armani/Teatro, giusto per citarne alcuni, Milano ha molto da dire. Tra i nuovi brand che per la prima volta presenteranno le loro collezioni durante la fashion week segnaliamo Giannico, Co|te, Coliac by Martina Grasselli, Hache, Capucci, Philippe Model Paris, V°73, Rubeus e il marchio di scarpe della blogger Chiara Ferragni.



Sul fronte eventi, invece, piacerà a milanesi e turisti l'iniziativa Sopra il Sotto – Tombini Art raccontano la Città Cablata, la mostra oper air di 24 tombini iterpretati dai grandi nomi della moda italiana che dal 24 febbraio 2015 a gennaio 2016 colorano via Montenapoleone e Via Sant’Andrea. I tombini saranno poi battuti all’asta da Christie’s e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza in favore di Oxfam Italia.



Presso il Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti (in Piazza dei Mercanti 2) merita una visita la mostra The Backstage Diaries di Filippo Mutani curata da Alessia Glaviano, Senior Photo Editor di “Vogue” e “L’uomo Vogue”. Un viaggio per immagini attraverso il dietro le quinte delle sfilate documentato dal celebre fotografo.



