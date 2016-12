17 ottobre 2014 Tutti i cappelli per l’autunno 2014 A falde larghe, classici borsalino oppure con un tocco eccentrico: ecco tutti i modelli per ripararsi dal freddo senza rinunciare allo stile Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Un cappello, si sa, può svoltare un look e renderlo immediatamente più ricercato, ma bisogna sapersi orientare fra le proposte e, soprattutto, non rinunciare a coprirsi la testa con stile. Sulle passerelle se sono visti di tutti i tipi e fogge: alcuni esagerati e francamente difficili da portare – come quelli altissimi dell’inglese Gareth Pug – altri più alla portata di tutti. Che siate fan del classico borsalino o del berretto di lana, ecco una guida per trovare il cappello adatto a voi.

L’accessorio più in voga nelle ultime stagioni è sicuramente il cappello di feltro nero a tesa larga, come quelli visti sulla passerella Saint Laurent nella visione di Hedi Slimane, che della divisa glam da ragazza ribelle ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica. Belli anche i modelli di Sister by Sibling, Visvim e Barbara Casasola. Ricordano la classica bombetta maschile, invece, i copricapo di Comme des Garçons mentre Vivienne Westwood per la sua linea Red Label sceglie il basco decorato, da portare se si ama l’allure retrò.



Sono eccentrici e da gran sera quelli di Lanvin, Donna Karan e Dsquared2, in pelliccia bianca da zarina o decorati da piume. Se le proposte delle passerelle possono sembrare esagerate, per trasferirle nella vita di tutti i giorni basta copiarne l’ispirazione: sono perfetti quelli di Borsalino, storico marchio punto di riferimento del settore di cui abbiamo scelto due versioni: quello nero con fascia dorata e il bianco in pelo da abbinare ad un cappottino elegante.



Due modelli anche per Super Duper Hats, brand italiano di cappelli interamente realizzati a mano: a tesa larga color vinaccia o alto con dettaglio della zip e visiera. Non possiamo non menzionare il classico cappellino di lana: semplice e disponibile in tanti colori la cuffia di Carhartt che piace soprattutto al pubblico giovane, divertente il berretto con pon pon di American Apparel e, infine, per le più modaiole il classico alla pescatora rivisto da Stussy, uno dei più conosciuti marchi di streetwear. A voi la scelta.



