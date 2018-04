Trench e spolverini: un must della primavera

Una delle caratteristiche della primavera è proprio la bizzarria del clima: anche se le temperature si sono rialzate all’improvviso, basta un temporale, un pomeriggio di vento o semplicemente un’indole freddolosa per farci desiderare di avere qualcosa “da mettere addosso” per coprirci un po’. Ecco allora i modelli di trench e spolverini più trendy a cui ispirarsi, proposti dagli stilisti per la bella stagione 2018.

Trench e impermeabili sono sempre utili in caso di acquazzone improvviso. I più originali della stagione li ha creati Chanel, con una collezione di mantelline, giacche, cappelli, guanti e stivali antipioggia, tutti in PVC trasparente. Il bello è che, oltre a mantenerci all’asciutto, lasciano vedere l’outfit che si indossa sotto. Gli stivali, originali e iconici, sono alti anche oltre il ginocchio, con la punta e il tacco bianco.



Marni ha scelto invece di colorare in ogni modo possibile i suoi soprabiti: si va dai fiori giganti ai maxi quadri, sempre in technicolor. Più tradizionale e sobrio invece il classico grigio di Etro e Marras, o il quadretto in trasparenza di Fendi, o ancora il rosso rubino di Valentino.



Molto femminili sono i soprabiti di Giorgio Armani, nelle tonalità fresche del rosa e verde acqua, mentre Nina Ricci sceglie forme importanti e quasi scultoree per i suoi spolverini. Grande leggerezza e colori tenui, da giorno e da sera, per Alberta Ferretti e per Bottega Veneta.