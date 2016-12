Tre look da primo appuntamento

Look alla moda: non vi sfugge una tendenza e tenete particolarmente al vostro aspetto, il vostro trucco non è mai sbavato e non c’è nulla che sia troppo scomodo o bizzarro da non poter essere indossato almeno una volta. Per voi il consiglio è quello di puntare su qualcosa di originale, come un completo stampato firmato Dolce & Gabbana composto da gonna e giacca. Una camicetta leggera con spalle scoperte e un paio di sabot in suede di See by Chloé completeranno la mise.



Look sportivo: il vostro motto è essere sempre se stessi in qualunque situazione ci si trovi? Non vi piace l’idea di mettervi troppo in tiro e di scoprire le vostre carte al primo incontro, preferite aspettare e decidere poi se e quanto mostrare? Scegliete jeans a vita alta, li trovate di Victoria Victoria Beckham, t-shirt con stampa ironica di Etre Cecile e sneakers bianche ai piedi. Nient’altro.



Look femme fatale: al contrario della scelta precedente, vi piace l’idea di essere al centro dell’attenzione, di colpire al primo sguardo e di giocare con un tipo d’abbigliamento che sta nel mezzo, lascia spazio all’immaginazione senza esagerare? Il consiglio è di puntare su un abito nero, leggero, con dettagli scoperti come le spalle e con silhouette aderente per mostrare le curve, lo trovate con motivo plissé di Givenchy. Ai piedi chiaramente un paio di sandali alti come quelli con lacci di Valentino e per le mani una pochette preziosa.



