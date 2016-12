Tre look d’autunno perfetti per una serata speciale

Romantiche e sensuali in abito con scollo alla Bardot , eleganti e mascoline in pantaloni sartoriali , trendy in gonna plissé . Abbiamo selezionato per voi tre look da sfoggiare di sera in autunno. Lasciatevi ispirare dall’ensemble più in linea con il vostro stile.

Abito con scollo alla Bardot - Look in stile ladylike per un'esplosione di femminilità e sensualità. Vi suggeriamo l'abito bordeaux di Roland Mouret con inserto nero che contorna la scollatura con un drappeggio destrutturato. La silhouette è leggermente svasata e il colore è molto intenso. Abbinatelo ad accessori neri: l’astuccio in pelle matelassé di Saint Laurent dalla linea sottile e i mocassini con tacco block di Gucci dal sapore vintage, illuminati dal logo dorato.



Gonna plissé - Per un risultato contemporaneo ed eccentrico, scegliete la gonna plissettata di Max&Co in tulle ruggine ricamato a disegno geometrico. E combinatela con la blusa in seta di Dolce & Gabbana a stampa tulipani su fondo nero. Completate con i sandali neri di Zara con tacco block e osate abbinandole ai calzini lunghi fino ginocchio, per un dettaglio dal sapore extravagant.



Pantaloni + camicia - Un binomio classico, dall'allure elegante e con un tocco androgino che non guasta mai. Per non sfociare nella monotonia, i pantaloni sceglieteli colorati. Un esempio? Il modello azzurro di Balenciaga con vestibilità slim fit e taglio cropped. Per compensare mascolinità e femminilità, aggiungete una nota romantica con la camicia bianca di Victoria Victoria Beckham: linea pulita, sapore minimal-chic e levallière. Completate con le pumps argento a punta di Balenciaga e con la My Rockstud grigia di Valentino in pelle martellata.



