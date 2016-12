14 ottobre 2014 Tra le sfumature tonali di questa stagione, compare il rosso vinaccia a intensificare accessori e abiti Tinta forte di stagione, colora il guardaroba donando un’intensità affascinante Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ogni stagione, si sa, ha le sue sfumature. L’autunno, nelle sue giornate migliori, con boschi colorati, foschia e cieli limpidi, è la stagione per le tinte forti e intense. Il rosso vinaccia è sicuramente tra quelle che prediligeremo in questo periodo dell’anno, sia per accessori che per capi d’abbigliamento. Abbiamo fatto una selezione per orientare il vostro shopping.

Dalle passerelle per l’Autunno-Inverno 2014-15, lo abbiamo visto da Etro, con influenze gipsy e lunghe vesti decorate, ma anche nel bosco fiabesco di Antonio Marras, a impreziosire il cappotto spigato o a definire il maxi maglione in lana. Non è nemmeno mancato a Londra, dall’emergente Mary Katrantzou, in una sfumatura lievemente più scura.



Cavalcando il trend del total look in unica nuance, potreste anche improvvisare una scelta cromatica che dalla parte superiore arriva alle calzature. Indipendentemente dalle scelte cromatiche che farete, un paio di pantaloni skinny in pelle, come quelli di Saint Laurent, fanno al caso vostro se nascondente un’anima rock’n’roll legata alle origini. Per scaldarvi dal freddo, c’è il maglione a dolcevita di Nina Ricci, volutamente abbondante. Come abito, invece, in maglia stretch per evidenziare la silhouette, quello di Hervé Léger.



Accessori? La tracolla con inserti di borchie argento firmata Valentino, un paio di décolleté nere con punta in suede contrastata di Gucci e un bracciale in pelle doppio giro di Balenciaga.



