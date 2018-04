Tendenze: la moda ci vuole in riga

Sbarazzine sugli shorts, ammiccant i sui costumi da bagno, eleganti negli accessori moda: le righe , che siano blu, rosse o nere sono davvero un classico senza tempo all'affacciarsi della bella stagione . Per chi nel guardaroba di capi a righe ne ha in abbondanza e per chi al contrario si è dimenticata di acquistare il minimo sindacale , ecco idee e suggerimenti per un look trendy e glamour senza spendere un capitale.

Le righe: ecco un evergreen che accompagna da sempre i nostri outfit primaverili ed estivi. Non abbiamo mai smesso di vederle proposte sulle passerelle e nelle vetrine che ci incantano con i look di stagione e ci conquistano con le proposte più accattivanti per la nostra voglia di sentirci e apparire belle e trendy. Ecco dunque una carrellata di proposte in street style a cui ci si può ispirare: viva la bella stagione!



Sempre al top: abbinate a mini shorts di jeans, oppure a pantaloni skinny magari sottolineate da una cintura con chiusura vistosa o magari intervallate da disegni che ne stemperano il rigore, le t-shirt e le camicie a righe risolvono con allegria ed eleganza qualsiasi outfit. Ci piacciono blu, nere e rosse: difficile scegliere.



Questione di lunghezza: per la spiaggia così come per la città, l'abito a righe si adatta facilmente alle nostre esigenze. Lungo e in jersey è perfetto con le sneakers per un outfit sportivo che piace anche alle più piccine, corto e con gonna svasata è perfetto per il look cittadino, a spalle scoperte e magari abbinato a un cappello di paglia ci regala un'aria frizzante e sbarazzina. Versatilità è la parola d'ordine.



I dettagli fanno la differenza: le righe piacciono su tutto: super elegante la pochette da abbinare alla gonna a tubo, è da occasione speciale il cappello a tesa larga dove bianco e nero si alternano con charme. Non basta? Lasciamoci allora conquistare dalle proposte di negozi e bancarelle: di sicuro non potremo resistere al fascino della riga ammaliatrice.