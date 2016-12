Tendenze estate: il tulle, tra trasparenze e volumi vaporosi

Seducente e malizioso. Sinonimo di leggiadria e di stratificazione. Il tulle , con le sue nuvole di tessuto trasparente, irrompe nella Primavera/Estate 2016 . E facendosi spazio sui must have di stagione, si avvolge in vorticosi drappi, si impreziosisce di note bucoliche e crea volume con le sue plurime sovrapposizioni. Talvolta vela scollature, spacchi e braccia quasi come a protezione da sguardi indiscreti. Talvolta, quasi sempre, svela e rivela il corpo, ma mai del tutto facendo encomio a un'intrigante nota di mistero.

Un velo di malizia si scorge nelle trasparenze dell’abito celeste di Gucci con fodera nude. E si scontra con la grazia poetica di ruches e paillettes che lo impreziosiscono. Gioca con i veli, e con le fantasie, anche Self-Portrait che avvolge un minidress, in pizzo guipure con pattern geometrico, in una nuvola di tulle a stampa fiorata. A dare struttura alla gonna midi, un orlo semi rigido che fa contrasto con la leggerezza dell’abito e con le sue morbide spalline in organza che percorrono la schiena.



E’ teatrale la stratificazione di veli di tulle della gonna di Philippe Plein. Che si amplia, si alza e si impone nello spazio con rigidità proprio come il tutù di una ballerina in movimento che conquista il palcoscenico. Il taglio rock del modello, attutisce la purezza della tinta bianca e accantona la delicatezza del tessuto. Altrettanto vaporosa, ma decisamente più sobria, è la silhouette del modello firmato Dorothee Schumacher: la tinta rosa antico ne accentua il sapore composto e bon ton.



Romanticismo e seduzione si incontrano sulla blusa effetto see-through di Valentino: il fiocco levallière al collo accentua il potere femminile del capo, il tulle nero con micro pois ton sur ton ne esalta la sensualità. Esplode di creatività, invece, il top di Dries Van Noten che si veste di un delicatissimo tulle nude decorato da stampe astratte in tinta verde muschio. Punta a velare, più che a svelare, invece il copricapo fascinator di Thom Browne lucido, rigido ed estremamente estroso per il taglio pixie. Che lascia cadere un velo sul volto per caricare lo sguardo di intrigante mistero.



