Tendenza tricot: in maglia da capo a piedi

07:00 - Sulle passerelle dell’autunno/inverno 2014 gli stilisti sono stati chiari: sarà una stagione in cui la maglia la farà da padrone. D’altronde, quando si pensa all’inverno, cosa c’è di più confortevole e caldo di un maglione, come quelli che vi abbiamo consigliato qui? La buona notizia è che la tendenza quest’anno non ha limiti: pronte ad uscire di casa e combattere il freddo in total look tricot? Ecco qualche consiglio.

Certo, forse la versione vista da Marc Jacobs o The Row – il marchio disegnato dalle gemelle attrici Mary Kate e Ashley Olsen, che nel caso non lo sapeste, si sono riciclate stiliste – è un tantino eccessivo per la maggior parte di noi comuni mortali, ma è l’ispirazione quella che conta. Perché allora non buttarsi a capofitto sull’ensemble di Zara, composto da maglia e pantalone scampanato nei toni del grigio, che promette di tenerci al caldo per tutto il giorno.



D’altronde, anche da Helmut Lang, Michael Kors e Vionnet il maxi pull torna vincente nella versione più classica, mentre le proposte di M Missoni, Alexander Wang e Dries Van Noten giocano con colori, geometrie e incroci di tessuti tecnici. Non può mancare nell’armadio un capo basico come quello di Jonathan Saunders, adatto anche ai weekend sulla neve, mentre il cappottino in bouclé di Burberry Brit è perfetto per la città.



Sul fronte accessori, ne abbiamo scelti tre divertenti che illumineranno il vostro guardaroba: la particolare sciarpa di Thakoon che sembra il collo alto di un maglione, in uno splendente color ciclamino, i guanti che arrivano fino ai gomiti di Missoni e il cappellino con i pon pon di Eugenia Kim, amatissimo dalle star, una su tutte Beyoncé.



