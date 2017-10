Tendenza colore: l’estate 2016 si tinge di blu elettrico

Blu elettrico è il colore dell’abito in seta di Balenciaga su cui spuntano a contrasto piccoli rombi neri. Oltre la seta anche il tulle si immerge into the blue con l’abito di Victoria Beckham che propone un tubino al ginocchio con inserti geometrici di trasparenze lungo il décolleté.



Si avvolge in un fascino parisian il top in jacquard di satin firmato Isabel Marant con cut out e drappeggio all’altezza del girocollo. È ironico il coordinato in maglia polo-gonna a vita alta di Au Jour Le Jour impreziosito da patchwork e da ricami in paillettes che compongono la scritta 'Dash'. Essenziale è invece il dolcevita senza maniche firmato Michael Michael Kors.



Non resiste all’energia del blu elettrico neanche Giuseppe Zanotti che punta a questa nuance per tingere i suoi sandali in camoscio impreziositi da foglie di metallo. Accattivanti ed energiche sono anche le Supertar di Adidas con iconica punta a conchiglia e motivo traforato a stella.



Si immergono nella tonalità più intensa di blu anche le borse: la tracolla dallo stile metropolitano di Philip Lim con silhouette a trapezio, la monogramme di Saint Laurent con catena dorata, il micro secchiello di Loewe in nappa con petali rosa, bianchi e grigi che si aprono a corolla intorno alla chiusura della mini-bag.



