Tendenza colore: i must have dell’inverno brillano come l’oro

Sinonimo di opulenza e di maestosità, di sfarzo e di eccentricità, il colore oro e i suoi bagliori risplendono sull’ inverno 2016 per far brillare capi e accessori come monili preziosi. A intingersi in un bagno di gold, sono gli abiti pomposi, i minidress svolazzanti, le clutch gioiello, le pumps a punta glitterate, i capispalla incandescenti. Pronti a emanare luccichii e solarità, i must have dorati fanno tanto Natale. Ecco i capi e gli accessori da sfoggiare durante le festività.

Carolina Herrera crea un abito lungo in un brillante lamè dorato dalla silhouette elegante definita da un drappeggio e da un taglio asimmetrico che dona movimento al capo. Gli iconici hibiscus di Prada sbocciano sul tessuto cloquè dell’abito senza maniche lavorato in jacquard con filati metallizzati. Per un esplosione di opulenza.



Il cappotto di Miu Miu, poi, brilla come un lingotto prezioso: linea dritta, allure retrò e sapore extravagant per la tinta incandescente. Più opaca è la sfumatura prescelta da Vetements che punta al colore della ricchezza per il suo blazer in velluto strutturato, ugualmente abbagliante.



Non meno lussuoso è il capospalla in lana mélange di Michael Kors con filati lamè che impreziosiscono la linea svasata con un romantico motivo floreale. Molto bon ton, proprio come la gonna plissettata di Stella McCartney avvolta in nuvole di balze e volant in lurex che emanano bagliori lucenti a ogni movimento.



Audaci sono gli stivali di Saint Laurent realizzati in pelle metallizzata stampata a effetto pitone con tacco nero, alto e ampio. Più classiche e iper femminili sono le tradizionali pumps a punta firmate da Gianvito Rossi che si fanno più contemporanee per la tinta gold che le illumina.



