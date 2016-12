Tendenza bianco: quindici abiti da sfoggiare in estate

Tendenza total white. L’ estate 2016 si veste di bianco , il colore-non-colore candido per eccellenza. Fresca, chic e luminosa è la nuance che più di ogni altra mette in risalto l’ abbronzatura . Dal vestito chemisier al modello in denim anni Novanta, dal lungo da sera al corto impreziosito da pizzi romantici, frange e applicazioni ton sur ton: ecco 15 abiti bianchi su cui puntare nella bella stagione.

Mini abito Melody in cotone, The Row

Mini abito in cotone, T by Alexander Wang

Eleganza e sensualità si incontrano sull’abito in crêpe firmato Victoria Beckham: silhouette avvitata, gonna A-line e scollatura asimmetrica. Più essenziale nella linea è il modello con taglio a camisole di Saint Laurent che si impreziosisce del fascino e della seduzione della lavorazione in pizzo.



Gioca con i movimenti e gli equilibri Tom Ford che riveste il suo abito di lunghe frange: un mix di spirito boho e contemporaneo, cui si aggiunge la nota sexy del cut out sul retro. Allure bon ton e femminilità, invece, imperano sull’abito in jacquard di Miu Miu con deliziosa silhouette avvitata e ampia gonna a ruota.



Si ispira alla tendenza pijama-couture, Givenchy che propone un abito lingerie in satin di seta e lezioso pizzo sui bordi. Punta al crochet invece Chloé che realizza un vestito lungo e sofisticato accompagnato da note hippie.



Ci si tuffa negli anni Novanta invece con il mini dress in denim firmato Stella McCartney: il taglio è delicatamente svasato, l’animo è molto urban e il tocco girly è definito da stelline ricamate tono su tono.



