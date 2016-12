Coloratissimo, l’arcobaleno si materializza nelle morbide plissettature verticali dell’abito in maglia di Missoni, che scende ampio lungo la silhouette. Da sfoggiare con espadrillas in tinta nude e maxi shopper in rafia, per un risultato easy-chic.



Doppio arcobaleno spunta sul mini dress nero in crêpe di RED Valentino che sembra condurci su una nuvola altissima da cui è possibile ammirare un maestoso iride inarcato sulla gonna rigonfia in vita, e un altro più piccolo che incornicia il colletto dalla forma bon ton. Perfetto con clutch rigida e sandali gladiatore in tinta pastello.



Incanta la gonna boho-chic di Chloè che disegna onde sinuose sulla linea lunga e ampia. Ideale con crop top bianco e un paio di sneakers.



Più intensi e maestosi sono i colori che risplendono sulle bande variopinte della gonna plissé di Gucci su cui imperano il blu, il rosso e l’oro in versione incadescente. Da abbinare a sandalo flat gold e a blusa con levallière in una tinta a contrasto.



I colori dell’iride incoronano anche gli accessori. È ironica la clutch a forma di cuore di Edie Parker, è pop la Miss Viv' Carré di Roger Vivier in pelle intrecciata, è eccentrica la Crisp Packet di Anya Hindmarch: è in metallo rigido, ma lavorato per creare un effetto ottico di morbidezza.



Ai piedi? L’arcobaleno spunta sui sandali a stiletto della linea di Edgardo Osorio for Salvatore Ferragamo con intarsi in suede e mesh nude. Impreziosisce i sandali bassi di Fendi tempestati di vivacissime borchie. Risplende sul sandalo con zeppa di Tabitha Simmons. Per dare una di freschezza e allegria ad ogni outfit.



