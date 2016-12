Tempo di verde militare: la tendenza che spopola su accessori e capi d’abbigliamento

07:00 - Calmo, piuttosto intenso e quasi malinconico. Parliamo della nuance verde militare –o verde oliva, come preferite- che torna a far parlare di sé per questa nuova stagione Autunno-Inverno 2014-15. Sceglietelo per accessori ma anche per capi d’abbigliamento classici, ecco la nostra selezione.

Le interpretazioni dei brand sono, in questo caso, diversificate. Da Balmain l’ispirazione è piuttosto maschile, grandi tasche utility, giacche in pelle e decorazioni rigide. Tutto altro stile da Max Mara, che per la stagione invernale punta su una donna giovane alle prese con la vita lavorativa di tutti i giorni.



Evocativa e romantica la scelta di Alberta Ferretti, abiti sontuosi da fata si alternano ad altri più corti e a cappotti in lana coprenti. E a proposito di “coprente”, c’è la maglia in cashmere di Burberry Brit, riprende il logo tradizionale e si caratterizza da una scollatura profonda.



Per la sera e per il giorno, c’è l’abito a tubino di Victoria Beckham, accentua le curve e slancia la figura; look più casual con i jeans colorati di Mother e il parka di mezza stagione della linea étoile Isabel Marant.



Gli accessori? Una clutch a busta di Fendi e un paio di stivaletti tacco medio in suede di Gianvito Rossi.



