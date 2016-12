Stringate da uomo: l’accessorio trendy anche nelle occasioni speciali

07:00 - Calzatura classica per l’uomo, negli ultimi anni è diventata un vero e proprio tormentone anche, e soprattutto per il gentil sesso. Parliamo delle scarpe stringate, da scegliere con poco tacco o platform, si abbinano a pantaloni sartoriali ma anche a gonne di tutti i tipi, escluse quelle lunghe.

Per questa stagione Autunno-Inverno 2014-15 sono state scelte da Uma Wang, in versione rosso fuoco e nero, e da Costume National con un paio di centimetri d’altezza in nero.



Anche Jil Sander ha optato per lo stesso modello, declinandolo in varianti tonali diversificate: dal verde bosco, all’acquamarina passando per il classico bordeaux.



Nei negozi potrete acquistarle in vernice, magari con lacci in raso ampi, molto romantiche quelle di Tod’s, oppure in vernice con frange decorative di Valentino. Per puntare su una nuance scintillante, in attesa delle feste, orientatevi verso l’argento, come quelle proposte da Dries Van Noten.



E se la vostra passione è la stampa animalier, a voi ci pensa Christian Louboutin, in cavallino leopardate, con immancabile suola rossa. Loro Piana vira verso il bicolore, nelle tinte pacate del cuoio e dell’avorio.



