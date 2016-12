Stivali d’autunno: alti sopra il ginocchio, in pelle o camoscio, perfetti per giorno e sera

07:00 - Tornano le silhouette anni Settanta anche in fatto di calzature, in prima fila troviamo gli stivali che per questa stagione si presentano altissimi, da indossare anche sopra il ginocchio.

In passerella li abbiamo visti da Carven, rigidi in pelle nera lucida, mentre da Dolce&Gabbana il trend è medievale, veri e propri pezzi di artigianato ispirati ai guerrieri della Tavola Rotonda.



A New York, da Donna Karan, persiste il tocco sportivo, gli stivali presentati sono dunque più morbidi, quasi elastici. Tra le varianti disponibili nei negozi, orientatevi verso la pelle e il tacco alto se amate le altezze, ci sono quelli di Christian Louboutin oppure chiari in suede di Chloé.



Preferite il camoscio? Ci hanno pensato da Jimmy Choo e da Nicholas Kirkwood, con una perla come dettaglio prezioso sotto la suola. Versione da giorno? Dolce&Gabbana in pelle con tacco basso e Gianvito Rossi rigidi quanto basta per rimanere perfetti anche con un paio di jeans.



