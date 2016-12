Stivali cuissard: i modelli immancabili per l’inverno

In camoscio: sono delicati ma incredibilmente trendy per la stagione fredda. Le nuance che trovate in commercio sono variegate, dai colori della terra a quelli più scuri, come grigio e nero. Abbinateli ad abiti chemisier leggeri e svolazzanti –senza dimenticarvi i collant-, se amate lo stile gipsy una pelliccia sintetica completerà al meglio il vostro look.



In pelle: decisamente più impattanti, sono perfetti con minigonna, abiti corti ma anche jeans. I colori sono anche qui vari, il consiglio è quello di sceglierli in tonalità neutre in modo da sfruttarli in più occasioni.



Bassi: se vi sentite a vostro agio con scarpe comode non sforzatevi e acquistate un modello basso. I vantaggi? Li userete in qualsiasi occasione, dall'ufficio alla serata con le amiche. Un trucco per sentirvi al top? Abbinateci degli shorts o una minigonna.



Alti: per le più temerarie gli stivali cuissard in commercio sono anche alti, anzi altissimi. Accessorio molto importante, va assolutamente sdrammatizzato con qualcosa di raffinato e semplice.



Il consiglio: rendete il tutto più romantico con una camicia in seta con maxi fiocco.



