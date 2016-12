Stampa coco: declinata su borse dalle dimensioni variabili, è un must di stagione

17:20 - Dal grande ritorno in passerella, fino ai negozi più d’avanguardia: la tendenza vede protagonista la stampa coco, non necessariamente in vero coccodrillo, declinata su borse con stili e dimensioni diversificati.

Da Alberta Ferretti il rimando agli anni passati è evidente, le borse sono medio-piccole hanno una struttura rigida e chiusura a scatto, in tonalità calde ed evergreen.



Da Dolce&Gabbana le proposte sono preziose: silhouette quadrate e minute, si declinano in nuance fredde, impreziosite da dettagli in ottone, in pieno stile medievale.



Anche Max Mara ha riesumato la classica stampa coco, dorato d’impatto per le occasioni più importanti, ma anche semplice con catenella per tutti i giorni.



Nei negozi potrete trovare l’alta qualità ed esclusività di Bottega Veneta nel modello clutch nero, oppure il romanticismo di Valentino nella versione shopper rosa antico.



Burberry London accosta il classicismo del pellame a dettagli sportivi, il risultato è una borsa pratica e al tempo stesso preziosa. Da Fendi padroneggiano forme importanti, mentre da Victoria Beckham è il rosa shocking a farla da padrone.



Vero must, non solo per questa stagione fredda, il bauletto di Saint Laurent.



